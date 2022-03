Lastbiler med kraner har højt til loftet

Mandag 7. marts 2022 kl: 11:37

Fakta om de tre lastbiler:

Lastbil 1: Scania G 500 8x4 XT CG17N førerhus. Kran: Palfinger PK 37.002 TEC E – PJ 090 C. Bilen skal udføre såvel hejseopgaver som udlægning af køreplader.

Lastbil 2: Scania G 500 8x2*6 CG17N førerhus. Kran: Palfinger PK 65.002-SH D – PJ 170 E. En ”baksebil” til maskinflytningsopgaver.

Lastbil 3: Scania G 500 10x4*6 CG20N førerhus. Kran: Palfinger PK 200.002L-SH G – PJ 300 F. En lastbilkran til hejseopgaver, rækkevidde 45 meter vandret og 48 meter lodret.

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Leveringen af de tre nye Scania'er med lastbilkraner foregik i høj sol og med grundig introduktion af Scania Driver Academy, til lastbilernes mange finesser.- Det er godt med en grundig instruktion til alle lastbilens funktionaliteter. Jeg er sådan en, som godt kan lide at læse manualer… Men at få en grundig instruktion fra en af Scania Driver Academys instruktører - det giver en ekstra god tryghed, siger Michael Meyer, der er chauffør hos BMS.I udvælgelsen af lastbilerne har BMS lagt stor vægt på løsninger, der sikrer driftssikkerhed. Men også komfort og de mest optimale rammer for chaufførerne, har stået øverst på ønskelisten. Det kommer blandt andet til udtryk ved nem ind- og udstigning og god plads i førerhuset, hvor der er højt til loftet.- I hele processen har vi været rigtig glade for samarbejdet med vores kontakt hos Scania, Jes Cramer-Petersen. Han ved alt om lastbilkraner og vi har stor tillid til, at den valgte løsning matcher vores behov, siger Claus Helbo, der er afdelingsleder i BMS Lastbilkraner.BMS har valgt komplette kranopbygninger fra Palfinger MCC i Østrig.- Vi er utroligt glade for samarbejdet med både Scania Danmark og Palfinder. Hver en detalje er dokumenteret, så det blot er at ”trykke på knappen”, næste gang der skal bestilles en tilsvarende bil, siger Jesper Møller, der er regionschef hos BMS.