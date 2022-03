Lufthavn på Bornholm får ny leverandør af brændstof

Mandag 7. marts 2022 kl: 11:11

Af: Redaktionen Den nye aftale med DCC & Shell Aviation, der er Danmarks største leverandør af flybrændstof, betyder, at selskabet fra 5. april vil stå for at levere alt brændstof til fly og helikoptere i Bornholms Lufthavn.- Vi har fået en rigtig god og fleksibel løsning med DCC & Shell Aviation, der betyder at fly, forsvaret og redningshelikoptere også fremover er sikret tankningsmuligheder i Bornholms Lufthavn, når der er behov for det, siger lufthavnschef, Jimmi Holm Hansen, som bliver suppleret af Ulrik Brendstrup, der er direktør i DCC & Shell Aviation.- Vi er i forvejen med til at sikre driften af kritisk infrastruktur og brændstofforsyninger i de danske lufthavne. Derfor er vi også glade for, at vi sammen med Trafikstyrelsen har fundet en god model for at drive forsyningerne af flybrændstof til Bornholms Lufthavn og dens forskellige aktører i fremtiden, siger Ulrik Brendstrup.Aftalen betyder, at DCC & Shell Aviation etablerer og driver et nyt, midlertidigt tankanlæg baseret på en mobil tank med stor brændstofkapacitet til rådighed. Det nye beredskab får dermed fremover ansvaret for at tanke fly og helikoptere i landets østligste lufthavn. Aftalen indebærer også, at mindre private fly får mulighed for at tanke i Bornholms Lufthavn.Trafikstyrelsen undersøger sideløbende, om det på sigt giver mening at etablere et nyt stationært tankningsanlæg i lufthavnen, som kan erstatte det nuværende anlæg.