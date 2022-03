Fire-akslet lastbil er opbygget med kran og wirehejs

Af: Redaktionen Kranen, som chauffør Ole skal håndtere i sit daglige arbejde hos entreprenørviksomheden, er en Hiab X-HiPro 262 EP-5 XSD - en stykgodskran, der på den nye Volvo FMX er monteret lige bag førerhuset.Med sine fem hydrauliske udskud rækker den 15,1 meter. Der er XS-Drive radiostyring på kranen med eksempelvis ASC (Automatic Speed Control), der øger løftekapaciteten, hvis belastningen er over 90 procent og nedsætter tilsvarende hastigheden.Hejset er et Sawo CLF326S-3W-wirehejs med en tipkapacitet på 22 ton og alu-afdækning. Der er platform bag førerhus med stige.Arkil A/S er én af de store entreprenørvirksomheder i Danmark med godt 2.000 ansatte i Danmark og udlandet. Koncernen udfører alsidige entreprenørprojekter over hele landet - anlægsarbejde, havnebyggeri, fundering, tunnelering og store kabelprojekter samt infrastruktur.