- Entreprenør med mange specialer ruller ud med to forskellige opbygninger

Mandag 28. februar 2022 kl: 12:13

Af: Redaktionen Den første er en to-akslet Volvo FL 4x2 med fuld luftaffjedring. Bilen er udstyret med en 280 hk motor og har I-Sync automatgearkasse, medium-førerhus med spoiler, aircondition og kabinevarmer. Bilen har opbygget med en lukket kasse fra Farre Karosseri.Den anden er en tre-akslet Volvo FM 6x2 - også med fuld luftaffjedring. Bilen er udstyret med en 500 hk motor og har I-Shift automatgearkasse, Globetrotter-førerhus med Komfort + førerhuspakke med to køjer. Herudover er den forsynet med Udsynspakke+ med LED forlygter, blindvinkelkamera indbygget i højre spejl, ACC - intelligent fartpilot samt VDS (Volvo Dynamisk Styring). Denne bil er også opbygget med en lukket kasse fra Farre Karosseri.Per Aarsleff A/S har tegnet Uptime Care-kontrakter på bilerne. En Volvo Uptime Care-kontrakt er en serviceplan, der inkluderer tilsluttet serviceplanlægning, hvor den indbyggede opkoblingsfunktion i lastbilen bruges til at fjernundersøge slitagen af bestemte komponenter. Volvo Trucks-værkstedet følger proaktivt op og bruger lastbilens data til at optimere vedligeholdelsesplanen.Bilerne er solgt og leveret af Jacob Bøje, Volvo Truck Center Århus.