Dieselolien er svinget med godt fem kroner op og ned de seneste år

BRÆNDSTOFPRISER:

Mandag 28. februar 2022 kl: 11:30

Af: Redaktionen Energiselskabet OK er et af de selskaber, der har en service, hvor man kan følge med i prisudviklingen. Her på transportnyhederne.dk er det nærliggende at se på, hvordan dieselpriserne har udviklet sig.







Tallene fra OK viser, at prisen har svinget mellem 8,18 i januar 2016 som det laveste og 13,69 fredag 25. februar som det højeste. Men oversigten viser også, at udsvingene har været markante i både antal og udsving i perioden.

Sætte man tallene i forhold ti den generelle prisudviklingen er den aktuelle pris ikke oppe på et højere niveau, ende den har været tidligere.





Nedenfor bringer vi med energisselskabet som kilde tre graver, der viser prisudviklingen på dieselolie de seneste 15 år.





























