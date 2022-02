DTL indkalder kandidater til Den Grønne Transportpris 2023

Mandag 28. februar 2022 kl: 13:30

Af: Redaktionen

Arla vandt Den Grønne Transportpris, da den blev uddelt for første gang i efteråret 2021. På andenpladsen kom vognmand Poul Jørgensen fra HV-Transport i Herning. Nummer tre blev vognmand Anders Bay fra Skævinge.







DTL: Det kræver mod at være first mover

DTL’s direktør Erik Østergaard mener, at de vognmænd, der helt frivilligt har givet sig i kast med at rykke et stykke i den grønne omstilling allerede på nuværende tidspunkt, skal have et klap på skulderen, som inspirerer andre til også at tage skridtet.





- At være ”first mover” kræver mod, planlægning og hårdt arbejde. Der er ingen garanti for succes, siger han og fortsætter:- Vognmændene opererer i forvejen i en hverdag, hvor der hersker stor usikkerhed om, hvilken teknologi man skal investere i, hvilket brændstof man skal køre på og ikke mindst usikkerhed om, hvorvidt vilkårene pludselig ændres efter, at man har investeret.

- Trods den megen usikkerhed er der altså vognmænd, der har taget springet og forsøgt sig med nogle af de grønne teknologier eller har taget andre initiativer for at nedbringe deres klimabelastning. Forhåbentlig vil deres indsats bidrage til at give politikerne en bedre forståelse for, hvorfor den grønne omstilling af transportbranchen ikke er helt så ligetil som i andre brancher, hvor udviklingen ofte er hjulpet på vej gennem politisk prioritering og massiv økonomisk støtte, siger Erik Østergaard.









Jyske Finans: Det er vigtigt at holde fokus

Ifølge direktør Allan Mortensen fra Jyske Finans tæller alle fremskridt.

- Vi skal forsætte med at inspirere hinanden i den grønne omstilling. Derfor ser vi, at vi med Den Grønne Transportpris kan medvirke til at inspirere og sætte fokus på de mange gode tiltag, der bliver arbejdet med i transportbranchen. Vi ser et stadig stigende fokus på omlægning til en mere grøn transportsektor, hvor man er villig til at eksperimentere med nye processer, produkter og sidst men ikke mindst samarbejde om nye grønne tiltag, siger han.







- Den grønne omstilling er ekstrem vigtig at fastholde fokus på nu. Vi så fra sidste år, hvor alvorligt branchen arbejder med det. Den alvor bør vi bakke op og endnu en gang vende rampelyset mod de vognmænd, der gør en særlig indsats for en grønnere fremtid i branchen. Det er fantastisk, at Jyske Finans kan være med til at booste dette fokus, det er vi meget stolte af, siger Allan Mortensen.









Er du en grøn vognmand?

I uddelingen af prisen vil der igen blive lagt vægt på innovative tiltag, der bidrager til at reducere miljøbelastningen og klimaaftrykket samt fremme bæredygtighed. Det kan for eksempel være indfasning af nye brændstoftyper, brug af solceller, fokus på logistik eller politiske initiativer.

Perioden for indstilling af initiativer til nominering løber fra nu til januar 2023. Alle er velkomne til at indstille kandidater til prisen gennem DTL eller Jyske Finans. Man skal dog være medlem af DTL for at kunne blive nomineret.





© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Vinderne bliver kåret på Skandinaviens største transportmesse Transport 2023 i Herning til april. Vinderne kan se frem til en 1. præmie på 25.000 kr., 2. præmie på 15.000 kr. og 3. præmie på 10.000 kr. Pengene skal anvendes til yderligere miljøforbedringer i virksomheden.