Københavns havnebusser sejler nu til to nye stoppesteder

Mandag 28. februar 2022 kl: 13:00

Af: Redaktionen

Mellem Bryggebroen og Slusebroen ved Sjællandsbroen har det indtil nu ikke været muligt at krydse Københavns Havn som gående eller kollektiv trafik bruger. Søndag den 27. februar ændrede Movia og Københavns Kommune den tilstand ved at åbne to nye stoppesteder for havnebusserne ved Islands Brygge Syd og Enghave Brygge.



Stoppestederne ligger tæt ved nye bykvarterer, hvor der i disse år bliver bygget mange nye boliger. Det giver de mange københavnere, som vil bo her, mulighed for at krydse havnen med offentlig transport og eksempelvis tage i Amager Fælled, som ligger få hundrede meter fra stoppestedet Islands Brygge Syd. Til april 2022 vil havnebusruten også dække Nordhavn, når det nye stoppested ved Orientkaj åbner.



Når de to nye stoppesteder Islands Brygge Syd og Enghave Brygge tages i brug, vil havnebusserne 991 og 992 gå fra at have fem til syv havnebusser. Ligesom de nuværende fem havnebusser sejler de to nye havnebusser på el. De er også rummelige med plads til 80 passagerer. De har store vinduespartier, som skaber lys og luft og mulighed for at opleve havnefronten bedre. Endelig er der plads til otte cykler og fire kørestole eller barnevogne på hver havnebus.

Det er Arriva, som driver el-havnebusserne for Movia.

