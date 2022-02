Lokaltog har udvalgt mulige leverandører af batteritog

Mandag 28. februar 2022 kl: 07:17

Af: Redaktionen I alt omfatter udbuddet 14 batteridrevne el-togsæt, der efter planen skal indgå i den daglige drift fra 2026. Det besluttes på et senere tidspunkt, hvor de kommende nye tog skal køre, men de vil kunne indsættes på Tølløsebanen, Odsherredsbanen, Østbanen samt Lollandsbanen. Og skiftet til elektrisk drevne tog er helt i tråd med Lokaltogs ambitioner om at sikre en grøn omstilling af togdriften i de kommende år.





- Først og fremmest er der en meget stor miljømæssig gevinst ved at overgå til batteritog. De nuværende dieseltog, som vi bruger i driften, udleder skadelige partikler, og det undgår vi ved at erstatte dieseltog med batteritog i fremtiden. På den måde bidrager Lokaltog A/S dermed til den grønne omstilling og de klimaaftaler, der er indgået mellem regionerne og staten, ligesom vi lever op til målene i Movias mobilitetsplan. Så det i sig selv er en god grund til, at vi ønsker, at Lokaltogs nye tog skal køre på strøm, forklarer Lars Wrist-Elkjær, der er administrerende direktør i Lokaltog A/S.





Lokaltogs kommende togtype er i praksis et eltog, der kan køre under køreledninger på elektrificerede banestrækninger, men batteriet betyder, at togene kan køre videre, når køreledningerne ophører og dermed indsættes i drift på banestrækninger, der ikke er elektrificerede.





Tre leverandører er prækvalificeret

Prækvalifikationsrunden blev afsluttet 7. februar 2022, og de tre togleverandører, som er valgt til at deltage i det endelige udbud er:



Siemens Mobility fra Tyskland

Stadler fra Schweiz

CAF fra Spanien

De tre udpegede leverandører afleverer deres endelige tilbud i slutningen af oktober i år.





Det aktuelle udbud omfatter tog, der skal køre i Region Sjælland. Lokaltog A/S forbereder også et udbud af nye batteritog til Nærumbanen i Region Hovedstaden. Dette udbud planlægges sat i gang senere i år.





Beslutningen om at udskifte en del af Lokaltogs ældre dieseltog er godkendt af regionsrådene i henholdsvis Region Sjælland og Region Hovedstaden i 2021.





