Hr-vognmand fra Herrested daffer ud med en kvinde bag

Mandag 21. februar 2022 kl: 11:24

Samme opskrift som sidste gang

Udvalgte facts om Herrested Transports nye DAF XF 530 6x2 FTS:

Drivline: 13-liters, seks-cylindret MX13-motor på 530 hk/2.600 Nm, 12-trins TraXon-gearkasse med integreret ZF Intarder hydraulisk hjælpebremse og fuldautomatisk gearskifte samt enkeltreduceret DAF-trækaksel med mekanisk differentialespærre og udveksling 2,69:1

Chassis: tre-akslet med parabelfjedre på foraksel og luftaffjedring på træk- og bogieaksel, 3.100 mm akselafstand, komplet opbygning udført af PM Lastvognsservice med luftforskydelig Jost-drejeskammel, komplet dørkplade foran og bag drejeskammel, ekstra stophaner på bremseslanger, heldækkende sideskørter med dybe G-strenge mellem bagaksler, sikkerhedsbjælke og snekædebeslag bagerst på chassiset, høj galge, to skorstene ført op bag førerhuset, to-strengs hydraulikanlæg med tryk, retur og dræn, hydrauliktank monteret mellem afgangsrør bag førerhus. Fabriksmonteret 700 liter brændstoftank i venstre side og 90 liter AdBlue-tank under førerhus i venstre side, 2 x 210 AGM-batterier monteret i chassiset bag drejeskammel. Højglanspolerede Alcoa Durabright alu-fælge på alle aksler

Førerhus: DAF Space Cab sovekabineførerhus med to køjer, fuld luftaffjedring, XTra Leather Air fører- og passagerstole, læderrat, LED-forlygter, komplet polstring udført af FIX Autopolstring, kaffemaskine, køleskab og stort opbevaringsmodul under nederste køje, fuldautomatisk klimaanlæg inkl. ekstra 6kW motor- og kabinevarmer, Aircooler, lysbjælke og fabriksmonterede tryklufthorn på taget, bredlastkamera monteret på udtræksarme, 24/220 V omformer med mere

Reklamationsret: Garanti Plus, der dækker hele køretøjet (eksklusiv reelle sliddele) i 3 år og op til 500.000 km samt havari i 1 år inklusiv ITS international nødservice

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Egentlig hedder han Jens Erik Andersen, men i transportkredse hedder han Jens Erik Højbo - opkaldt efter den gård ved Ullerslev på Fyn, hvor han blev født og levede de første mange år af sit liv. Sammen med sin bror drev Jens Erik i en årrække Højbo Transport (opkaldt efter gården), men på et tidspunkt kørte brødrene hver sin vej. For at undgå navneforvirring med brorens forretning valgte Jens Erik at kalde sin nye vognmandsforretning for Herrested Transport - opkaldt efter den lille fynske by af samme navn, hvor han nu holder til.- Carsten har i øvrigt allerede solgt den gamle videre til en ny ejer, og det forstår jeg godt. Det er stadig en rigtig god bil med mange kilometer i sig, siger hr-vognmand fra Herrested, der har været ovenud tilfreds med 510’eren.- Det gælder både selve bilen, leveringen fra Carsten Lykke, selve opbygningen samt servicen fra PM Lastvognsservice. Og hvorfor lave om på noget, der virker, så derfor jeg har fulgt den gamle opskrift på den nye 530’er, siger Jens Erik Højbo og fortsætter:- Lige som jeg selv er Carsten Lykke af den gamle skole, hvor et ord er et ord. Vi er også begge nogle pernittengryn, hvor tingene skal være 100 procent i orden. Carsten følger op på tingene, så man kan være helt tryg ved produktet og leveringen.Opskriften hedder DAF XF bogietrækker med DAF’s kraftigste motor leveret af Lastbilmægleren i Hedensted og opbygget hos PM Lastvognsservice i Hedensted med tilhørende komplet plysning af FIX Autopolstring i Hedensted og dekoration af MM-Skilte i Vojens.Jens Erik Højbo har vlagt en afdæmpet Old School-stil på den nye DAF. Det gælder både fabrikslakering af førerhuset, striping og dekoration med de tre børnebørns navne på hjørnespoilerne samt opbygning med sideskab i højre side, heldækkende dørkplade, høj galge samt de to polerede skorstene.- For en del år siden kørte jeg specialtransport i Europa i en amerikansk Kenworth for en nu lukket vognmand fra Erritsø. Kenworth’en endte hos Give Sværgods, hvor jeg fortsatte i bilen i et par år. Jeg er lidt bidt af amerikaner-stilen, og faktisk stammer navkapslerne på bogieakslerne på den nye DAF fra den samme Kenworth. DAF ejes jo af amerikanske Paccar, som også producerer Kenworth- og Peterbilt-lastbilerne, så på en måde er ringen ligesom sluttet, siger Jens Erik Højbo.Ligesom med den gamle Kenworth beskæftiger Jens Erik Højbo og Herrested Transport sig primært med specialtransport. Mens turene tidligere gik rundt i Europa, kører Jens Erik Højbo nu primært med høje og brede brede læs i Danmark - fra landbrugs- og entreprenørmaskiner til pavilloner og sågar store hønsehuse. Han kører næsten fast for Poul Schou i Odense med en nedbygget, to-akslet Broshuis-sengetrailer, men den nye DAF-trækker er opbygget med to-strengs hydraulikanlæg, så den også kan køre med walking floor-, tip- og båndtrailer.- Det gælder om at være fleksibel, så man kan løse mange forskellige opgaver, fastslår Jens Erik Højbo og tilføjer, at XF530’eren også er godkendt som blokvognstrækker med op til 80 tons vogntogsvægt.