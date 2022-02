Vognmand i Demstrup valgte wirehejs fra opbygger i Pårup

Mandag 21. februar 2022

Af: Redaktionen Det nye wirehejs, der er monteret på en fire-akslet Scania R 540 B8X4*4NB, er et Sawo CLF432S-3W, der har en tipkapacitet på 25 ton og en optrækskapacitet på 28 ton med to optrækshastigheder med friløb og kraftig bremse.Demstrup Autotransport i Demstrup ved Kjellerup er et familieejet firma med ca. 130 ansatte, ca. 110 trækkende enheder og ca. 170 trailere og påhængsvogne, 3.500 kvadratmeter lagerhotel og vaskehal.