FlixBus har igen gang i fjernbusruterne

EFTER CORONA:

Mandag 21. februar 2022 kl: 12:00





Cykel året rundt

En anden positiv nyhed, som FlixBus kan berette om, er, at man nu har udvidet muligheden for at booke cykelpladser ombord året rundt.





Disse FlixBuslinjer er i gang

622: Thisted-Nykøbing-Skive-Holstebro-Herning-Vejle-Odense-KBH

627: Sønderborg-Aabenraa-Haderslev-Odense-KBH

628: Rudkøbing-Svendborg-Ringe-Odense-Nyborg-KBH

633: Horsens-Vejle-Middelfart-KBH

620: Aarhus-Odense-KBH

621: Aalborg-Randers-Aarhus-Odense-KBH

632: Viborg-Silkeborg-KBH



Af: Redaktionen Sammenlignet med sidste år er der betydeligt flere bookinger, og når vinterferien starter, har FlixBus udvidet netværket til at omfatte 20 destinationer. FlixBus tror, at den positive bookingsituation vil vare ved, og at passagerantallet vil stige, efterhånden som samfundet vender tilbage til normalen efter pandemien.- Under pandemien var vi tvunget til at nedskalere netværket og antallet af destinationer. I den senere tid er vi blevet spurgt, om vi begynder at køre til destinationer, som blev sat på pause under pandemien. Svaret er ja. Vi planlægger at åbne op og udvide vores netværk, efterhånden som vi ser, at der er behov for det. Det kommer til at tage lidt tid, inden vi er tilbage på samme niveau som før pandemien, men hvis vi fortsat ser positive passagertal, vil vi kunne udvide netværket, fortsætter Kajsa Ekelund, kommunikationschef i FlixBus.