Maritime begivenhed er tilbage med åbne døre og en international agenda

Onsdag 16. februar 2022 kl: 10:10

Af: Redaktionen DMD 2022 samler maritime aktører fra den maritime branchen i ind- og udland, som dermed kan dele indsigt, skabe nye relationer og styrke samarbejdet på tværs af branchen. På samme måde som tidligere kan alle byde ind på at afholde arrangementer under DMD 2022 - og arrangørerne håber, at dagene vil summe af maritim aktivitet over hele landet i perioden.Danske Rederier, Danske Maritime og Søfartsstyrelsen står eksempelvis bag arrangementet "Danish Maritime Forum - Being at the sharp end", som kommer til at løbe af stablen på Flådestation Korsør tirsdag 4. og onsdag 5. oktober. Her vil der blandt andet blive stillet skarpt på, hvilke udfordringer corona-krisen har efterladt, hvordan man bedst håndterer den nødvendige grønne omstilling og de tilhørende regulatoriske udfordringer samt Danmarks rolle i international maritim sikkerhedspolitik og trusselsbilledet.DMD holdes hvert andet år. DMS 2022 skydes i gang ved en velkomstreception, som kommer til at foregå i Korsør.- Skibsfartens betydning for de globale forsyningskæder har været særlig tydelig under pandemien. Samtidig er skibsfartens grønne omstilling for alvor kravlet op på den politiske dagsorden internationalt, senest på COP26, hvor Danmark sammen med USA og 17 andre lande satte klimaneutral skibsfart øverst på dagsordenen. Samtidig buldrer udviklingen inden for autonom skibsfart og anden teknologisk udvikling derudaf, og vi har en pligt til at sørge for, at hverken den grønne omstilling eller den teknologiske udvikling sænkes af fortidens regulering. Det og meget mere skal vi drøfte på Danish Maritime Days 2022, siger Andreas Nordseth, der er Søfartsstyrelsens direktør.Jenny Braat, der er administrerende direktør hos Danske Maritime, håber meget på, at mange internationale samarbejdspartnere får mulighed for at være med igen i år.- Så vi sammen kan drøfte den maritime verdens muligheder, udfordringer og behov. Krisen har sat os i en speciel situation, som vi nu skal videre fra, og hvor vi samtidig har brug for at finde stærke fælles, internationale løsninger i relation til grøn omstilling, energiudfordringen og andre store emner. DMD har tradition for at favne både de brede som de mere snævre arrangementer, og jeg ser frem til at tilbringe nogle gode, inspirerende dage i selskab med både vores medlemsvirksomheder og de øvrige grene af branchen, siger hun.Hos Danske Rederier peger administrerende direktør Anne H. Steffensen på, at der ligger adskillige skarpe sving foran rederierne, som skal klares i de kommende år.- Den grønne omstilling er en kæmpestor udfordring, men sikkerheden for vores søfolk i en verden hvor spændinger af forskellige grunde stiger er også top of mind. Derfor glæder jeg mig til at samle branchefolk og eksperter fra ind- og udland for både at inspirere hinanden med ny viden, men også diskutere hvordan vi får skabt fælles løsninger og international opbakning til de udfordringer som vi skal løse i de kommende år. Med den uforudsigelige verden, vi lever i, er det mere end passende at holde mødet på Flådestationen i Korsør, siger hun.For alle, der er interesserede i at afholde et maritimt event under Danish Maritime Days-paraplyen, vil der blive afholdt et infomøde tirsdag 15. marts hos Danske Rederier i Amaliegade i København.Interesserede kan tilmelde sig infomødet