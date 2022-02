Specialist i logistik af farmaceutiske produkter lejer lager i Køge

Af: Redaktionen Som ved alle Logicenter's øvrige ejendomme i Køge vil lageret blive opført efter virksomhedens sædvanlige høje grønne standarder. For eksempel er taget forberedt til etablering af solceller, som kan medvirke til at reducere bygningens CO2-aftryk betragteligt, oplyser Commercial Manager Thomas Petersen hos Logicenters.- Denne nye aftale med Movianto glæder os meget. Vi kommer til at levere en topmoderne, bæredygtig og højteknologiske lagerbygning, som vil blive tilpasset Moviantos behov og effektivisere deres logistikoperationer. Vi ser frem mod at byde Movianto velkommen i løbet af tredje kvartal i år, siger han.Den nye logistikejendom ligger i Skandinavisk Transport Center, som har en god beliggenhed med hurtig adgang til motorvejene E20, E55 og E47 samt havnene i Køge og København.Marina Steensen, der er administrerende direktør i Movianto, glæder sig til at tage den nye lagerbygning i brug.- Vi ser frem til at flytte ind i en ejendom, der er skræddersyet til vores virksomhed. Inden for lægemiddelbranchen er der et stort behov for effektive logistikløsninger og sikker distribution, og vi tror, at lageret i Køge kommer til at blive en central del af vores virksomhed og vores ønske om at effektivisere vores distribution yderligere i de kommende år. Vi vil gerne takke Logicenters for et fremragende samarbejde om at realisere denne mulighed, siger hun.Med den nye udlejningsaftale er Logicenters ved at kunne melde udsolgt omkring Køge. I øjeblikket har selskabet blot 20.000 kvadratmeter ledigt til udlejning i området.