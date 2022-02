Dansk beton-virksomhed vil køre elektrisk med vestsvenske lastbiler

Mandag 14. februar 2022 kl: 10:49

Milepæl mod en emissionsfri flåde

Af: Redaktionen Efter at have opnået gode erfaringer med verdens første serieproducerede elektriske betonbil tager landets største og førende producent af færdigbeton, Unicon, det næste skridt mod emissionsfri distribution ved at introducere en ny generation af elektriske betonbiler med større rækkevidde og nyttelast. Det sker gennem et samarbejde med Volvo Trucks.Unicon har med samarbejdet med Volvo Trucks afgivet den hidtil største private enkeltordre på elektriske lastbiler, som skal køre på danske veje. Der er tale om 11 Volvo FM Electric, hvor de første skal leveres i år. Unicon og Volvo Truck Corporation har derudover indgået et langsigtet samarbejde, der skal udvikle og implementere komplette elektriske løsninger for lastbiler og opbygninger til betonindustrien. Med den øgede flåde af elektriske betonbiler er Unicon klar til krav om emissionsfrie byggepladser og miljøzoner.- Med ordren og samarbejdsaftalen sætter vi handling bag vores CO2-emissionsmål for distributionen, og vi cementerer vores rolle som frontløber for byggebranchen i både Danmark og på verdensplan. Vi ser meget frem til samarbejdet med Volvo Trucks, der vil give os unikke muligheder for sammen at udvikle de helt rigtige komplette elektriske løsninger for lastbiler og opbygninger til vores distribution, siger Christian Elleby, der er Supply Chain & Procurement Director i Unicon.Den danske rekordordre på elektriske lastbiler er bemærkelsesværdig, da de tunge køretøjer til betonindustrien er blandt de sværeste at elektrificere. Derfor er der ifølge Managing Director Peter Ericson fra Volvo Trucks tale om et væsentligt og fremsynet samarbejde, som den svenske lastbilproducent forventer sig meget af:- Med aftalerne tager vi sammen et vigtigt skridt i at udbrede fossilfrie distributionsløsninger til betonindustrien, hvor elektrificering af tunge køretøjer ellers udgør den måske vanskeligste opgave. Vi er glade for at have Unicon med ombord som en af vores strategiske samarbejdspartnere, og vi forventer meget læring og udvikling som følge af samarbejdet til gavn for en hel branche, siger han.Unicon har sat et mål om at reducere CO2-udledningen fra sin flåde med 30 procent i 2025 sammenlignet med 2019. Unicon har samtidig en klar strategi om, at flåden af betonbiler skal være emissionsfri i 2035.Unicon vurderer, at elektriske betonbiler er den mest udviklede og dermed mest oplagte teknologi til at opnå målsætninger på. Det gælder både i forhold til at understøtte emissionsfri distribution af færdigbeton samt skabe et bedre og endnu mere sikkert arbejdsmiljø på byggepladserne.- Med de nye elektriske betonbiler er vi klar til at understøtte krav om emissionsfrie byggepladser i Danmark, som vi blandt andet ser fra Københavns Kommune, men også fra flere entreprenører og bygherrer. Foruden at bidrage til vores egne mål inden for bæredygtighed er det også væsentligt for os som virksomhed at kunne skabe nogle bedre arbejdsmiljøer på danske byggepladser, hvorfor vi håber, at vores emissionsfrie betonbiler vil gavne både vores kunder og de byer, vi kører i, lyder det fra Christian Elleby fra Unicon.Hos Volvo ser man elektriske lastbiler som en vigtig del af løsningen til at reducere CO2-udledningen, men indtil videre udgør de kun en beskeden procentdel af det samlede lastbilmarked. Foreløbig er der blevet leveret et par hundrede tunge elektriske lastbiler til transportører i Europa.- Vi driver forandringen og har en ledende position på det europæiske marked for elektriske lastbiler. Vi har allerede i dag elektriske lastbiler i serieproduktion og leverer til kunder over hele Europa og Nordamerika. Vores mål er, at 50 procent af vores samlede lastbilsalg skal være elektrisk i 2030, siger Peter Ericson fra Volvo Trucks.De første elektriske lastbiler af modellen Volvo FM Electric leveres til Unicon i fjerde kvartal af 2022.









Om Unicon A/S

Unicon er Danmarks ældste og største producent og leverandør af færdigblandet beton med 33 fabrikker og godt 400 medarbejdere fordelt i hele landet

Færdigblandet beton er en beton, der hos Unicon specialproduceres til den enkelte kundes byggeprojekt. Betonen leveres i friskblandet, formbar og uhærdet tilstand

Unicon producerer årligt omkring 1 million kubikmeter beton og har en lastbilflåde på 195 lastbiler

Unicon er en del af Aalborg Portland Group, der er ejet af italienske Cementir Holding



Fakta om Volvo FM Electric:

Produktionsstart: 4. kvartal 2022

Rækkevidde: Op til 300 kilometer

Batterikapacitet: 180–540 kWh, 2-6 batterier

Mulig totalvægt vogntog: Op til 44 tons Akselkonfigurationer: Trækkere: 4×2, 6×2, 6×4. Forvogne: 4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4

Alle aksler har luftaffjedring

Drivline: 2-3 elektriske motorer, I-Shift gearkasse

Performance: Op til 330–490 kW (450–666 hk)

Ladetid (fuld opladning): 9,5 timer med AC (43 kW), tre-faset. 2,5 timer med DC (250 kW)

Fakta om Volvos elektriske lastbiler:

Volvo Trucks har i dag seks forskellige fuld-elektriske lastbil-modeller til en lang række forskellige transportopgaver Volvo FH-, Volvo FM- and Volvo FMX Electric er tunge lastbiler med mulighed for vogntogsvægte på op til 44 tons. Salget er i gang, og serieproduktionen starter i anden halvdel af 2022

Serieproduktion til det europæiske marked af Volvo FL- og Volvo FE Electric til blandt andet bydistribution og renovationskørsel startede i 2019

Produktionen af Volvo VNR Electric til det nordamerikanske marked startede i 2021









