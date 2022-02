Politiet fandt flere typer af overtrædelser i busser med skiturister

Fredag 11. februar 2022 kl: 10:48

I to tilfælde blev udenlandske busser med tilkoblet påhængsvogn målt med en hastighed over det tilladte, hvor den ene blev målt til at køre mindst 97 km/t mod højst tilladt 80 km/t for vogntoget

En dansk bus opfyldte ikke betingelserne for syn og godkendelse, da bussen var monteret med en skikasse uden, at bussen efterfølgende var blevet godkendt med sin forøgede vægt og længde efter denne tekniske ændring af køretøjet

To chauffører i en tom, udenlandsk bus med tilkoblet påhængsvogn havde ikke overholdt køre-/hviletidsbestemmelserne, idet de manglede 1 time 20 minutter i at have overholdt den daglige hviletid på ni timer, ligesom sikkerhedswiren til den tilkoblede påhængsvogn ikke var monteret korrekt

Tre påhængsvogne tilkoblet busser kunne ikke bremse tilstrækkeligt. Bremseevnen på en af påhængsvognene var nede på 5 procent, hvilket medførte nummerpladeinddragelser og sigtelse mod de respektive buschauffører for overtrædelse af færdselsloven

Hverken chaufføren og medføreren på en dansk bus med tilkoblet påhængsvogn havde den rette kørekortkategori til vogntoget, idet de begge manglede kørekortkategorien D/E

I en udenlandsk bus blev det konstateret, at den registrerede bruger af køretøjet ikke var i overensstemmelse med tilladelsesindehaveren

To danske busser havde ikke fået tilset deres ildslukker inden for det seneste år

Af: Redaktionen I alt 35 busser blev kontrolleret, og mandskabet fra Tungvognscenter Øst kunne konstatere overtrædelser både inden for Færdselslovens område, men også inden for lovgivningen for busområdet, idet fredagens kontrol i Karlslunde gav følgende sager:Ved søndagens kontrol i Køge var tungvognscentrets bremseprøvestand også i brug. Resultaterne af kontrollen blev følgende:De to kontroller kom efter, at Tungvognscenter Øst i januar måned 2022 afviklede et online orienteringsmøde for ca. 30 medlemmer af brancheforeningen Dansk PersonTransport, hvor netop fokuspunkter for politiets kontroller af busser blev gennemgået sammen med et uddrag af gældende regler inden for busområdet.- Kontrollerne blev udført efter det afholdte informationsmøde og netop nu, hvor det er højsæson for bustransport af skiturister til destinationer ofte langt væk. Sikkerheden for passagererne skal være i orden på disse lange køreture, siger politikommissær Steen Bischof, der er leder for personalet i Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi.I sagerne med påhængsvognene, der blev frakoblet af forskellige årsager, blev busserne pakket om, således at bagagen kunne tages med videre under hensyntagen til, at godset ikke spærrede for udgangene i køretøjerne. De frakoblede påhængsvogne blev stående og måtte afhentes på anden måde.