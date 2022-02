Pallebokse under trailer blev brugt til mennesker

Torsdag 10. februar 2022 kl: 08:51

Af: Redaktionen Østrigsk politi fik fat i den lastbilen på baggrund af et tip fra det tyske forbundspoliti. Politifolk fra Landeskriminalamt Niederösterreich opdagede lastbilen efter en tur fra Rumænien til Østrig, der sluttede 22. januar klokken 6.00 på motorvejsrasteplads Rannersdorf nær Schwechat ved Wien.De otte passagerer - alle tyrkiske statsborgere - der blev anholdt, søgte om asyl i Østrig.





Lastbilens chauffør - en 39-årige tyrker - tilstod senere, at han havde udført otte lignende transporter. Manden blev anholdt og ført til Wiener Neustadt-fængslet.







Den anklagedes medskyldige - en 56-årig tyrkisk statsborger - blev anholdt i Graz i sidste uge og overført til Wiener Neustadt-fængslet. Den 59-årige har dog ikke tilstået at have medvirket til menneskesmuglingerne.







Østrigsk politi er stadig i gang med at efterforske sagen og finde frem til eventuelle medgerningsmænd.







Hver tur havde udgangspunkt i Arad i Rumænien i nærheden af grænsen til Ungarn. Gemmenstedet i palleboksene var valgt for at mindske risikoen for at blive opdaget ved en grænsekontrol. Palleboksene var derfor blevet særligt indrettet til transport af mennesker. ÖRF skriver, at palleboksene trods den særlige indretning til transport af levende mennesker, blev betegnet som en “Horrorkiste” af flygtningene. De fleste flygtningen blev sat af i Ebreichsdorf i Bezirk Baden i det østlige Østrig ikke langt fra Wien og grænsen til Slovakiet og Ungarn.







Turen fra Arad i Rumænien og frem til bestemmelsesstedet i Østrig tog mindst seks timer. Med udetemperaturer tæt på frysepunktet var de mennesker, der tog turen i palleboksene generelt underafkølede og meget forkomne. Prisen for at komme med smugleren var ifølge ÖRF mellem 15.000 og 16.000 euro.













