Forhandler af franske lastbiler får ny salgsansvarlig

Onsdag 9. februar 2022 kl: 10:10

Jakob Eisemann er fra 1. februar ny salgsansvarlig for Renault Trucks vare- og lastbiler op til 18 tons.

Af: Redaktionen Jakob Eisemann vil primært arbejde med salget og dertil hørende serviceydelser fra Volvo Truck Center i Taastrup og til dels i Hillerød.Jakob Eisemann er tidligere teknisk salgskonsulent hos SET A/S i Aarhus, der leverer udstyr som eksempelvis kameraer, konvertere og lys til busser, last- og varebiler.- Det er et naturligt skridt for mig, at et karriereskift bringer mig tættere på slutbrugeren. Jeg kender til lastvognsbranchen og har i årenes løb samarbejdet med flere af Renault Trucks Danmarks afdelinger. Så da Renault Trucks ”familien” søgte en salgskonsulent, var der ikke langt fra tanke til handling, siger Jakob Eisemann.Privat er Jakob Eisemann gift og er bosiddende i Birkerød med sin familie.