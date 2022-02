Nye regler for hjemmearbejde på plads

Mandag 7. februar 2022 kl: 10:32

Ser på et gennemsnit over en måned



Fakta:

Når de særlige skærmregler gælder, må den ansatte - ligesom i dag - godt bruge sit private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis udstyret opfylder gældende krav (eksempelvis justerbar stol og adskilt skærm og tastatur) i vejledningen om skærmarbejde

Hvis den ansattes eget udstyr ikke opfylder kravene, skal arbejdsgiveren sørge for, at det nødvendige inventar og udstyr er til rådighed for den ansatte. Det kan arbejdsgiveren for eksempel gøre ved, at den ansatte får arbejdsudstyr som eksempelvis computer, skærm, tastatur, mus, stol og lampe fra arbejdspladsen med hjem

Med fortolkningen "mere end to dage om ugen" kan der være lønmodtagere, som ikke vil være omfattet af særreglerne på hverken deres faste arbejdssted eller hjemme - for eksempel fordi de arbejder to dage på deres faste arbejdssted, to dage hjemme og én dag et tredje sted. Derfor etableres i tillæg en opsamlingsmodel, som har hjemmearbejdspladsen som udgangspunkt. Det indebærer en helhedsvurdering af det samlede skærmarbejde på hjemmearbejdspladsen, kontorarbejdspladsen og de skiftende arbejdssteder, som vil kunne udløse en skærmarbejdsplads efter de særlige regler i skærmbekendtgørelsen på hjemmearbejdspladsen, hvis der samlet set udføres skærmarbejde på skærmarbejdspladserne mere end to dage om ugen, medmindre der allerede er etableret en skærmarbejdsplads på kontorarbejdspladsen eller det skiftende arbejdssted.

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I dag gælder en række særlige krav til indretning af såkaldte »skærmarbejdspladser«. Reglerne indtræder, når skærmarbejdet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge. De regler bliver nu lavet om, så de særlige skærmregler først gælder efter mere end to dages regelmæssigt skærmarbejde, og i højere grad tilgodese ansatte med skiftende arbejdssteder.Ændringerne sker med henblik på at gøre reglerne mere tidssvarende, så de imødekommer, at stadig flere mennesker har skiftende arbejdssteder.Fremover vil reglen om, at arbejdstiden skal svare til én dag eller mere blive fastsat til mere end to dage om ugen set som et gennemsnit over cirka en måned. Dette gælder både skærmarbejde hjemme, på faste arbejdssteder og på skiftende arbejdssteder.De nye regler forventes at kunne træde i kraft i slutningen af april.- Jeg er glad for, at vi nu har fundet en politisk og afbalanceret løsning, som både giver mere fleksibilitet og tager hensyn til arbejdstagere med skiftende arbejdspladser, siger bskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og fortsætter:- Med denne løsning gør vi nu reglerne for hjemmearbejde mere tidssvarende, så de afspejler dagens arbejdsmarked, hvor arbejdet for visse medarbejdertyper kan udføres mange forskellige steder og ikke kun på kontoret. - Vi mødes igen om et år, hvor vi vil drøfte, hvordan de nye regler har virket i praksis.