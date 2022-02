Vognmand er tyet til endnu en lastbil fra samme forhandler

Mandag 7. februar 2022 kl: 10:09

Af: Redaktionen Hos vognmand Thomas Søgaard i Hanstholm er der fart på - så meget at vognparken på 12 trækkende enheder og mere end dobbelt så mange trailere skal udvides.- Vores flåde består af lidt af hvert. Vi har både Iveco, DAF og MAN, men flest Scania'er, siger vognmanden.Thomas Søgaard har arbejdet med lastbiler hele sit professionelle liv - først som uddannet Iveco-mekaniker, derefter i 10 år som chauffør og de seneste fire år som vognmand efter at have overtaget forældrenes forretning.Han forklarer, at det er Scania’ernes brændstoføkonomi, der får ham til at investere i flere og flere nye lastbiler fra den svenske østkyst. Og så foretrækker de fleste af hans chauffører også at køre Scania, hvis de selv kan vælge. Thomas Søgaard har dog også nogle erfarne folk, der foretrækker at køre i de andre mærker, og så er alle jo glade. Det ses i øvrigt også på, at han i modsætning til nogle af sine kolleger i branchen ikke har de store problemer med at skaffe chauffører.

Store forventninger

- Inden længe skal Stiholts lastbilsælger Lars Pedersen levere endnu en R 500, og senere i ´22 og starten af ´23 får vi i alt fire af den nye Scania Super-model med 460 hk-motor. Dem har jeg ekstra store forventninger til, siger Thomas Søgaard, hvis vognmandsforretning kører Danmark tyndt og lidt internationalt med især fisk og fiskeprodukter under navnet T. Søgaard Logistics A/S.





Virksomheden råder som nævnt over en rækker trailere, som trækkerne skal køre gods ud med. De allerfleste er almindelige 13,6 meter køletrailere, men der indgår også dobbeltdækker-trailere, dobbeltcompartment-trailere samt enheder til modulvogntog - trækker-link-trailer og forvogn-dolly-trailer i flåden.





- Vi er i alt 30 medarbejdere i firmaet, hvoraf de godt 20 er chauffører. Nogle af bilerne kører i to-holds skift, hvor to faste chauffører deler bilerne, men vi har også biler, der kører i rotation med tre chauffører på to biler.

- Det gælder om at kunne tilrettelægge kørslen optimalt. Og så gælder det om at have gode chauffører og gode lastbiler, for ellers går det i fisk, konstaterer han.





