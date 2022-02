Selskaber har betalt 66 milliarder kroner til statskassen i 2020

Mandag 31. januar 2022 kl: 10:12

Af: Redaktionen De åbne skattelister viser, at omkring 91.500 selskaber tilsammen betalte 66 milliarder kroner i selskabsskat i 2020. Skattestyrelsen peger på, at forventningerne til indtægterne fra selskabsskat i 2020, hvor Danmark blev ramt af coronapandemien, var, at man ville kunne se et fald i forhold til tidligere år.







Sammenlignet med rekordåret i 2019, hvor indtægterne udgjorde 73 milliarder kroner, var der et fald på ca. 10 procent. Skatteindtægterne ligge over gennemsnittet, hvis man ser tilbage fra 2012, hvilket ifølge skattestyrelsens vurdering indikerer at danske virksomheder overordnet set har klaret sig godt igennem 2020 på trods af coronapandemien.





- I en tid, hvor der har været en global pandemi, er der betalt ca. 7 milliarder kroner mindre i selskabsskat i 2020 sammenlignet med 2019, som godt nok også var et rekordår for indtægterne fra selskabsskat. Vores opgave er at sikre, at virksomhederne betaler korrekte skatter og afgifter, og man måtte derfor formode, at når erhvervslivet rammes af et uventet stød, som corona har været, ville det også afspejles i tallene til os, siger selskabsskattedirektør Kenneth Joensen, Skattestyrelsen.





I 2012 vedtog Folketinget en lovændring, som gør det muligt for Skatteforvaltningen at offentliggøre oplysninger om selskabers skattebetaling. Første gang oplysningerne om selskabernes skatteoplysninger blev offentliggjort var for indkomståret 2013.







I Danmark betaler selskaber 22 procent i selskabsskat af selskabets skattepligtige overskud, og for 2020 gælder, at de 100 selskaber, som har indbetalt mest, står for 45 procent af den samlede selskabsskat i 2020.





- Mange selskaber betaler selskabsskat, og derfor glæder jeg mig over det rigtige gode samarbejde, vi har med både selskaber, rådgivere og interesseorganisationer omkring korrekt skattebetaling, siger Kenneth Joensen.





Mere data om aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, fonde og foreninger, der i 2020 har betalt selskabsskat, kan ses i publikationen





"Selskabsskatten udgjorde 66 milliarder kroner i 2020",





her:





