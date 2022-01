Regeringen ophæver corona-restriktioner for dansk erhvervsliv

Torsdag 27. januar 2022 kl: 08:00

Serveringssteder mv. kan holde åbent uden restriktioner ift. lukketider, arealkrav og salgstider for alkohol

Nattelivet kan åbne igen

Mulighed for salg af alkohol i detailhandlen efter kl. 22.00

Spillehaller, kasinoer, lege- og badelande kan åbne igen

Forsamlingshuse og selskabslokaler kan åbne for private fester

Der kan afholdes messer, foredrag og konferencer uden deltagerloft

Ingen krav om mundbind og coronapas for kunder og medarbejdere i butikker, restauranter og det øvrige erhvervsliv

Fortsat hjælp til udsatte virksomheder og selvstændige



Af: Redaktionen Erhvervsminister Simon Kollerup (S) fremhæver, at fællesskabet igen har vist sit værd.- Vi kan smide restriktionerne over bord og holde gang i det opsving, som dansk økonomi står midt i. Jeg ved, at mange danske erhvervsdrivende har set frem til denne dag, hvor de igen kan åbne dørene for kunder og gæster. Men det er også vigtigt, at vi nu får alle godt med ud på den anden side. Derfor er der selvfølgelig hjælp at hente for de virksomheder, som lige skal have smurt motoren efter nedlukningerne, siger han.Følgende gælder fra tirsdag 1. februar:Selvom alle restriktioner nu bliver ophævet, er der stadig mulighed for at søge kompensationsordningerne for faste omkostninger og selvstændige mv. frem til og med den 28. februar. Det vil sige, at hvis en virksomhed på trods af genåbningen fortsat oplever en nedgang i omsætningen på mere end 30 procent, så er det muligt at søge om kompensation.













Den generelle lønkompensationsordning er desuden gældende frem til tirsdag 15. februar 2022.



Med ophævelsen af restriktionerne vil der ikke længere være mulighed for at lukke sin virksomhed frivilligt ned for at opnå kompensation, da der nu ikke længere er begrænsninger, som afholder virksomheder fra at drive forretning.







