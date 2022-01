Trafikbetjeningen til og fra Bornholm skal analyseres

Onsdag 26. januar 2022 kl: 12:00

Af: Redaktionen

Partierne bag Infrastrukturplan 2035 vil undersøge mulighederne for alternative transportmuligheder til og fra Bornholm for at skabe en bedre sammenhæng mellem landsdelene både på vandet, på vejen og i luften. Coronakrisen viste, at der kan være udfordringer med at opretholde forbindelsen til øen, eksempelvis i perioden hvor Sverige lukkede grænsen. Partierne er samtidig enige om, at der i forbindelse med analysen skal ses på mulighederne for en grøn omstilling af trafikbetjeningen af øen.





Undersøgelsen kobles sammen med den allerede planlagte evaluering af færgebetjeningen. Evalueringen var planlagt til 2023, men fremrykkes således, at analysen af trafikbetjeningen og evalueringen gennemføres i 2022. Det bliver Trafikstyrelsen, der udfører analysen, som forventes færdig ved udgangen af 2022. Analysen finansieres inden for Transportministeriets eksisterende ramme.