Metroselskabet og Hovedstadens Letbane skal have ny direktør

Søndag 23. januar 2022 kl: 22:00

Af: Redaktionen

Henrik Ploughmann Olsen har været administrerende direktør for Metroselskabet og Hovedstadens Letbane siden 2014 og stået i spidsen for udvidelsen af metronettet i flere etaper og for skiftet fra flot projekt til anlægsprojekt for Hovedstadens Letbane.





Bestyrelsesformanden i HOFOR, Susanne Juhl siger:- HOFOR får en direktør, der har mange års erfaring som topleder i en organisation, han selv har været med til at bygge op. Han kan sikre en meget stabil drift af vigtig og kompleks infrastruktur, samtidig med at han er en stærk partner i byudvikling og kan stå i spidsen for nogle meget store anlægsprojekter.