Virksomhed med speciale i transport med tankvogne tager to tre-akslede trækkere i brug

Torsdag 20. januar 2022 kl: 10:55

Om de to nye pusher-trækkere:

Hydraulikanlæg

Komplet spoilersæt på førerhus

Optivision

Udstyrspakke Fuel ECO

ACC fart pilot

Roadpad multimediecenter

Luksus førerstol

Drejestol i højre side

Læderpakke

Køleskab

Inverter

TV

Stort oliefyr

Komplet dørk foran skammel

Malede og metalliserede sideskørter

Hymax-hydraulikanlæg

To arbejdslys

Nato/lift stik

Af: Redaktionen De to nye Renault Trucks T High-trækker er Evolution-modeller med 480 hk motorer. Med Start & Drive Excellence servicekontrakt får Hans Jensen Transport A/S overblik og styr på service og reparationer, da servicekontrakterne inkluderer rutinemæssig vedligeholdelse af køretøjet, udskiftning af slidte dele og reparationer.Udstyr:Opbygning:Bilerne er henholdsvis den anden og tredje Renault-lastbil i flåden hos Hans Jensen Transport ApS, som fik den første leveret 7. januar 2022. Denn første var en Renault Trucks T-High 480 4x2, opbygget i Viborg.Lars Herslund fra Renault Trucks har stået for salg af bilerne.