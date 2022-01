Vognmand i Varde kører ud med to nye to-akslede trailere med udtræk

Onsdag 12. januar 2022 kl: 12:11

Centralvange i opsvejst højstyrkestål

Kraftigt chassis som er egnet til tung belastning

2 x 4 par kæpstokkehuller på ladet samt 2 par på repos'et

Bund i 28 mm hårdttræsplanker

12 par 12 tons surringsringe

Surring i 16 mm rundjern i bunden af kantskinner

4.000 mm udtræk, som starter fra repos'et

Kasser til strøer i venstre side

Værktøjskasser i højre og venstre side

Af: Redaktionen Om de nye to-akslede trailere med udtræk:Trailerne er leveret med to 12 tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er selvstyrende, mens anden aksel kan hæves.Trailerne har en totalvægt på 44.000 kg.De nye udtrækstrailere er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Asger Sørensen, Varde Transport A/S blev grundlagt i 1985. Virksomheden beskæftiger sig med maskin-, kran- og specialtransport samt fragt- og ekspreskørsel. Virksomheden tilbyder også lageropbevaring i et 3.000 kvadratmeter koldlager under tag og på 4.000 kvadratmeter udendørs lagerplads.