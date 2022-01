Virksomhed med fokus på varebiler åbner afdeling i Odense

Tirsdag 11. januar 2022 kl: 10:27

Af: Redaktionen Lars Overby (tv.) og René Hansen oplever stor efterspørgsel vest for Storebælt. Derfor har virksomheden åbnet en ny afdeling, der ligger centralt på Fyn og har gode tilkørselsforhold.VanKompagniet har medarbejdere rundt om i hele landet, og den nye afdeling på Cikorievej i Odense SØ skal bringe dem endnu tættere på virksomheder på Fyn og i Jylland.- Vi oplever stor efterspørgsel vest for Storebælt, så for at komme tættere på kunderne, var det naturligt at åbne en ny afdeling på Fyn. Vi har valgt en central placering med gode tilkørselsforhold, så man nemt og hurtigt kan svinge forbi vores afdeling, siger Michael Pettersson, der er administrerende direktør hos VanKompagniet.Værkstedet, lageret og showroomet i Odense er ikke de eneste services, som VanKompagniet tilbyder i den nye afdeling. VanKompagniet tilknytter også en ny on-site montør, der både skal operere på Fyn og i Jylland.- På Sjælland har vi i forvejen flere on-site montører, der dagligt kører direkte ud til kunders arbejdspladser eller hvor de befinder sig med deres varebil og installerer udstyr fra inderst til yderst. Den nye afdeling kommer derfor også med ansættelsen af on-site montører, så vi nu kan tilbyde den service, siger Michael Pettersson.Med åbningen af afdelingen i Odense åbner VanKompagniet også for et nyt samarbejde med Track One, der har adresse samme sted. Track One tilbyder blandt andet autodekorationer.- Vi er utroligt glade for, at VanKompagniet har valgt at leje sig ind i vores tilstødende lokaler her på Cikorievej. Tanken er nemlig, at vi i hverdagen skal fungere som et kreativt hus, hvor vi skal skabe en synergi mellem forretningerne. På den måde kan VanKompagniet og Track One tilsammen tilbyde kunderne de bedste løsninger i og omkring varebilen, siger Lars Overby, der er indehaver af Track One.VanKompagniets fynske afdeling vil til dagligt blive ledet af salgskonsulent René Hansen, der glæder sig til at kunne optimere servicen på alle fronter for de fynske og jyske kunder i tæt samarbejde med Track One.