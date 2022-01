Tankvogne har skiftet den fossile dieselolie ud med HVO i de største danske byer

Tirsdag 11. januar 2022 kl: 10:10

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen HVO-brændstoffet, der er lavet af biomasse som eksempelvis brugt madolie og slagteriaffald, har op til 90 procent lavere CO2-aftryk end almindelig diesel.Ligesom med GTL-brændstof, som DCC Energi har solgt siden 2016, er HVO100 Bio med DCC Energi's egne ord "et relevant og interessant brændstofalternativ" i en tid, hvor mange virksomheder skruer op for miljø- og klimainitiativerne.- Vi står midt i en stor transition mod nye, mere bæredygtige energiformer. Det er et vigtigt og nødvendigt skifte, og vi ønsker at være en aktiv medspiller på udviklingen i det danske marked. I en overgangsperiode har rigtig mange virksomheder dog stadig brug for brændstof til deres traditionelle biler, varevogne, lastbiler med videre, siger Christian Heise, der er administrerende direktør i DCC Energi.- Derfor er der stor interesse i markedet for biobaserede brændstoffer, der har et lavere miljø- og klimaaftryk. Det er et marked, som vi gerne vil være med til at udvikle yderligere. I den forbindelse er det et naturligt skridt, at vi også gradvist indfaser HVO100 Bio i vores egen flåde, siger han videre.Ud over at sænke det brændstofrelaterede CO2-aftryk fra tankvognene udleder HVO - ligesom GTL-brændstof - også færre partikler til lokalmiljøet end almindelig diesel. Og med skiftet til HVO på tankvognene i landets fire største byer kan DCC Energi fremover trække direkte på egne erfaringer i dialogen med kunderne.- Vi vil gerne vise, at der findes gode brændstofalternativer, der uden videre kan tages i brug på vejen mod en omstilling til helt grønne energiformer. Både HVO og GTL hører til kategorien af paraffinske brændstoffer, der brænder renere end diesel og virker i alle dieselmotorer. HVO med den direkte fordel, at brændstoffets CO2-aftryk er markant lavere, fordi det er lavet på affaldsbiomasse, siger Christian Heise.HVO står for Hydrogeneret Vegetabilsk Olie, og er et 100 procent biobaseret brændstof, der er fuldt blandbart med almindelig diesel. Det er erhvervsafdelingen i DCC Energi, der står for salget af HVO100 Bio, GTL-brændstof, diesel, naturgas med videre til virksomheder, landbruget og kommunale kunder.