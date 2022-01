Danmark skal trække den globale omstilling af skibsfarten

Af: Redaktionen Baggrunden for strategien er, at rederierne står over for den ganske store opgave - at gøre skibsaften klimaneutral så hurtigt som muligt og senest i 2050.Med den nye strategi ”Towards Zero” vil Danske Rederier sætte turbo på den proces.Det betyder konkret, at Danske Rederier vil arbejde endnu hårdere for at overvinde de regulatoriske finansielle og politiske barrierer, der står i vejen for global og klimaneutral skibsfart. De spor, der bliver lagt i de kommende år, bliver afgørende for vejen hen mod 2050.Med den nye strategi vil Danske Rederier blandt andet skubbe på og skabe grundlag for, at reduktionskravene og den følgende globale klimaregulering fra FN’s søfartsorganisation, IMO, bliver mere ambitiøs. Derudover er det ambitionen at styrke rederiernes klimarapportering, sætte håndgribelige aftryk på den europæiske klimapakke ”Fit for 55” og endelig udnytte det potentiale, som danske rederier har i offshore vind og CCTS.- Danmark er en kæmpe søfartsnation og vi har derfor en forpligtelse til at udnytte vores størrelse til at spille en positiv og ambitiøs rolle i den grønne omstilling af den globale skibsfart. Derfor er formålet med den nye strategi ’Towards Zero’ at accelerere omstillingen af skibsfarten mod at blive emissionsfri. Sammen med regeringen kan vi vise vejen - ikke bare i Danmark men på globalt plan, siger Jacob Meldgaard, der er administrerende direktør i rederikoncernen Torm og formand for Danske Rederier.Selvom den grønne omstilling af skibsfarten er det altoverskyggende tema i den nye strategi, vil Danske Rederier fortsat fokusere på at løse medlemmernes problemer - og finde løsninger - samt sikre, at rederierne fremadrettet har de folk med de kompetencer, der er brug for i branchen.Organisationen fremhæver, at fødekæden af rette kompetencer er afgørende for, at rederierne kan lykkes med den grønne omstilling. Derfor garanterer rederierne fremover 400 mod 350 praktikpladser årligt.- Der er en benhård kamp om talenterne, og særligt i nærskibsfarten og på offshore-fartøjerne mangler vi folk med de rette kompetencer, så jeg meget tilfreds med, at vi nu hæver barren og fremover garanterer 400 unge mennesker en praktikplads hvert eneste år, siger Jacob Meldgaard.Den nye strategi ”Towards Zero” afløser strategien ”Ahead of the curve”, som Danske Rederier styrede efter fra 2018 til og med 2021. I den netop afsluttede strategiperiode var et af de centrale pejlemærker at sikre, at Danmark fortsat ville være et attraktivt sted at drive rederi.- Den danske flåde er vokset betragteligt både i flag og bruttotonnage, og eksporten er steget. Det er de mest åbenlyse beviser på, at Danmark er et godt sted at drive rederi. Vi havde et mål om, at antallet af skibe under dansk flag skulle vokse 10 procent, og det tal er vokset 14 procent. Målt på tonnage er flåden steget med mere end 40 procent, så det er mere end lykkedes, siger Jacob Meldgaard.Interesserede kan hente "”Towards Zero" fra Danske Rederier