Ø-havn får ny chef for krydstogt

Mandag 10. januar 2022 kl: 10:33

33-årige Yana Grundke fra Tyskland til at være den nye CBO (Chief Business Officer) for Cruise i Rønne Havn.

Af: Redaktionen For at styrke positionen på krydstogtmarkedet i Østersøen har Port of Roenne A/S rekrutteret 33-årige Yana Grundke fra Tyskland til at være den nye CBO (Chief Business Officer) for Cruise. Yana Grundke overtager ansvaret efter Niels Lundberg, der de senetse ti år har stået i spidsen for udviklingen af ​​krydstogtsforretningen på Port of Roenne A/S.Siden 2015 har Yana Grundke været chef for forretningsudvikling og marketingchef for krydstogt og færger i Mukran Havn på Rügen. Yana Grundke har stået for udviklingen af ​​turismekoncepter i Rügen for krydstogt- og færgefart til havnen i Mukran og Sassnitz i samarbejde med industriaktører i Østersøen.Yana Grundke vil fremadrettet styre udviklingen af ​​krydstogtforretningen og repræsentere Port of Roenne A/S på det internationale krydstogtmarked.- Vi er meget glade for, at vi har kunne tiltrække Yana Grundke til at stå for udviklingen af ​​krydstogtturismen. I Østersøen har krydstogt et kæmpe potentiale for at vokse i de kommende år, og Bornholm har gode muligheder for at udnytte potentialet ved at være en uspoleret perle, siger Thomas Bendtsen, der er administrerende direktør i Port of Roenne A/S.Yana Grundke er tiltrådt sit nye job og vil være bosat på Bornholm.- Det er så nemt at forelske sig i den mest solrige del af Danmark, som har så meget at byde på. Det naturlige uspolerede miljø, fremragende lokale fødevarer og selvfølgelig de charmerende byer og fiskerlejer med deres unikke arkitektur gør Bornholm til et perfekt sted. Jeg er spændt på at fortsætte udviklingen af ​​krydstogtmarkedet med nye kollegaer og samarbejdspartnere og sammen styrke Bornholms strategisk vigtige placering i Østersøen, siger Yana Grundke.