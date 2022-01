Elektrisk drivline er mere energieffektiv end en diesel-drivline

TEST AF BATTERIELEKTRISK LASTBIL:

Tirsdag 4. januar 2022 kl: 10:43

Fakta om test og lastbil:

Samlet vogntogsvægt: 40 ton

Gennemsnitshastighed: 80 km/t

Energiforbrug: 1,1 kWh/km

Batterikapacitet: 540 kWh

Udgangseffekt: 490 kW kontinuerlig effekt - cirka 660 hk

Samlet testbanerækkevidde: 343 km

Samlet rækkevidde baseret på fuld opladning fra start: 345 km

Den testede Volvo FH Electric kan tilbagelægge op til 500 km i løbet af en normal arbejdsdag, hvis der tilføjes en opladning, for eksempel i frokostpausen

Fakta om Volvos udvalg af elektriske lastbiler:



Volvo Trucks har en modelserie på seks forskellige elektriske lastbiler, der er designet til at dække mange forskellige transportopgaver

Volvo FH, FM og FMX Electric modellerne har en samlet vogntogsvægt på op til 44 tons. Salget er i gang i Europa, og produktionen starter i anden halvdel af 2022

Serieproduktion i Europa af Volvo FL og FE Electric til bydistribution, renovationskørsel, let anlægstransport og distributionskørsel startede i 2019

Produktionen af ​​Volvo VNR Electric til Nordamerika begyndte i 2020

Af: Redaktionen Lastbilen, der blev testet, var en Volvo FH Electric med 490 kW kontinuerlig effekt og en samlet vogntogsvægt på 40 tons. Bag rattet sad den tyske lastbiljournalist Jan Burgdorf, som kørte på "Green Truck Route", der en 343 km lang rute, som omfatter en række motorveje, bakket terræn og smalle veje, der bruges til at teste forskellige producenters lastbiler.- Jeg må sige, at når man kører denne lastbil, er den lige så adræt, eller endda mere adræt, end en diesellastbil. Chaufførerne vil blive meget overrasket over, hvor let den er at køre, hvor stille den er, og hvor godt den reagerer. Der er ingen som helst vibrationer, siger Jan Burgdorf.Volvo FH Electric holdt en gennemsnitshastighed på 80 km/t på hele ruten, hvilket er på niveau med Volvo FH udstyret med dieselmotor og brændstofeffektivitetspakken I-Save. Baseret på energiforbruget på 1,1 kWh/km havde el-lastbilen en samlet rækkevidde på 345 km på én opladning.- Disse testresultater viser, at det med en 40 ton trækker er muligt at køre op til 500 km i løbet af en almindelig arbejdsdag med et kort stop til opladning, for eksempel i frokostpausen, siger Tobias Bergman, der er pressetestdirektør hos Volvo Trucks.I Green Truck Route-testene brugte Volvo FH Electric 50 procent mindre energi end en Volvo FH med en sammenlignelig dieselmotor.- Den elektriske drivline er meget effektiv, hvilket gør den fuldelektriske lastbil til et meget kraftfuldt redskab til reduktion af CO2-emissioner, fremfører Tobias Bergman.Volvo Trucks’ mål er, at el-lastbiler vil tegne sig for halvdelen af ​​lastbilsalget i 2030 og 100 procent i 2040.- Vi er forpligtet til Paris-aftalen om klimaændringer. Der er opstillet videnskabsbaserede mål, og vi tager skridtet til at fremskynde udviklingen mod væsentligt lavere CO2-udledninger relateret til vejgodstransporter. Det mener jeg, at den brede elektriske modelserie, vi allerede har på markedet, er et meget tydeligt bevis på, siger Tobias Bergman.