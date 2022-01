Limfjordslufthavn oplevede stigende rejseaktivitet i 2021

Mandag 3. januar 2022 kl: 10:10

Af: Redaktionen I løbet af 2021 rejste 775.789 passagerer igennem Aalborg Lufthavn, hvilket svarer til 53 procent af passagerniveauet i 2019 - før corona-tiden - hvor der var 1.462.507 rejsende. Sammenlignet med 2020, hvor corona-virussen spredte sig med rejsende over hele verden, kan Aalborg Lufthavn notere en passagerstigning på 51,4 procent i 2021.





Indenrigstrafikken oversteg forventningerne

De sidste seks måneder af 2021 stod for næsten 77 procent af alle rejsende i året. Flyselskaberne DAT, SAS og Norwegian har fløjet tværs over Danmark året igennem, hvor der har været op til 22 daglige afgange.





- Da aktiviteten i samfundet kom op i gear igen efter nedlukningen, kunne vi i større grad se indenrigsefterspørgslen og betydningen af at have hele tre flyselskaber på ruten til København, siger direktør i Aalborg Lufthavn Niels Hemmingsen og fortsætter:





- Allerede fra juli oversteg antallet af passagerer 2019-niveauet måned for måned, og sammenligner vi det sidste halvår af 2021 med samme periode i 2019, så lå vi 7 procent over niveau. På flyene ser vi også langt flere fritidsrejsende end tidligere. Det er tydeligt, at folk har fået øjnene op for feriemulighederne i Danmark, hvor også Bornholm har været en populær destination.





Rejser til udlandet er stadig et stykke vej fra normalen

Igennem corona-tiden har rejser til udlandet ofte været det første, der blev lukket ned og det sidste, der blev åbnet op. For oversøiske rejser til blandt andet USA var rejsemulighederne stærkt begrænset i langt størstedelen af 2021. Rejseaktiviteten til europæiske rejsemål har været støt stigende siden skolernes sommerferie, men samtidig har udbud og efterspørgsel været påvirket af blandt andet lokale restriktioner.





Rejseaktiviteten for udlandsrejser steg gradvist i sommerhalvåret og ind i vinterprogrammet, hvor højdepunkterne i Aalborg Lufthavn var åbningen af nye helårsruter til Stockholm og Kaunas.





December 2021 påvirket af smittetal og nye restriktioner

Efter en sommer og et efterår med optimisme og en synlig øget rejselyst blev flytrafikken i december påvirket af høje smittetal og restriktioner, hvilket betød færre rejsende.





I alt rejste 80.363 antal passagerer til og fra Aalborg Lufthavn i december 2021 mod 93.891 passagerer i december 2019. Svarende til 85,6 procent af passagerniveauet i december 2019.





Forventninger til 2022

Hos Aalborg Lufthavn peger man på, at corona-tiden stadig er aktuel. Derfor forventer ledelsen, at årets første måned vil betyde begrænset rejseaktivitet, men med fortsat en del indenrigsrejsende igennem lufthavnen.







- Vi skal gennem en lidt hård januar, men vi har store forventninger til året generelt - særligt når vi kommer til sommersæsonen. I hele det forgangne år har vi arbejdet på højtryk med at gøre Aalborg Lufthavn helt klar til at gå forrest. Der er blandt andet tale om en intensiv indsats med ruteudvikling, hvor der også er gode sommernyheder på vej og optimering af lufthavnens faciliteter. Samtidig fortsætter rejsen mod at blive en bæredygtig lufthavn, hvor lufthavnen blandt andet 10. november 2021 blev internationalt anerkendt som en CO2-reducerende lufthavn, siger Niels Hemmingsen.







Trafiktal for 2021:









2019 2020 2021 Indenrigs 784.310 360.350 573.000 Udenrigs 474.850 111.652 132.388 Charter 203.347 40.498 70.401 I alt 1.462.507 512.500 775.789



Passagertallet for 2021 svarer til 53 procent af passagertallet for 2019.



© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.