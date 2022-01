Vi ønsker alle et godt nytår

Mandag 3. januar 2022 kl: 09:55

Af: Redaktionen Set fra denne plads var 2021 også et år, der stod i sundhedens tegn. Både helt konkret med hensyn til at bringe så mange som muligt levende gennem året - men også i mere overført betydning, da 2021 sammen med året før satte fokus på det sunde i at have et velfungerende samfund, der bygger på, at langt størsteparten af befolkningen yder sit - og lever med og accepterer, at en en lille gruppe af en eller anden grund er kommet til at stå på sidelinjen.







Set i et større perspektiv var 2021 også året, hvor der blev sat yderligere gang i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, når det gælder energiforsyningen.







På transportområdet kan vi med tilfredshed konstatere, at der i løbet af året er kørt et stort antal elektriske busser og taxier ud på gader og stræder overalt i Danmark - og lastbiler. Og at der kommer flere til i 2022 og årene efter.

Vi kan så håbe på, at energiforsyningen i form af el fra vindmøller og solceller - og fra biofyrede kraftvarmeværker kan følge med efterspørgslen. Det er der noget, der tyder på, da politikerne i Folketinget har truffet flere beslutninger på energi-området, der peger i den retning.







I den forbindelse må vi med et lille smil pege på, at udviklingen går hurtigt. Så hurtigt, at politikerne på Christiansborg må have svært ved at følge med. Det “ambitiøse mål” om at nå enten 750.000 eller 1.000.000 biler med elektriske drivliner i 2030 ser ud til at være inden for rækkevidde uden de store sværslag og “ambitioner”. Vores lyst til at køre elektrisk er i øjeblikket større, end politikerne og andre vurderede i 2019.







Politikerne har også truffet beslutninger om at støtte anlæg, der kan omforme elektrisk energi fra solceller eller lidt mere inddirekte fra vindmøller til energi i andre former - eksempelvis ammoniak, brint og methanol - så der også er vedvarende energi til rådighed, når solen er gået ned og vinden er taget af. Udviklingen går hurtigt og positivt set i den rigtige retning, så der er håb for fremtiden.



© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.