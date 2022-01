Ny hurtigfærge får bedre nattesyn

Mandag 3. januar 2022 kl: 08:00

Af: Redaktionen Tegningen her viser, hvor det mørke-gennemtrængende kamera kommer til at sidde på Express 5.Når Express 5 bliver leveret til Bornholm i slutningen af 2022, er det en færge med det mest moderne udstyr, som findes. Blandt andet får hurtigfærgen et særligt kamera, som øger besætningens nattesyn, når de står på skibets bro og skal navigere om natten.Kameraet er et Flir M364C LR, der er et infrarødt, termisk kamera, som i mørket giver besætningen mulighed for at stille karpt på objekter fem kilometer ude foran hurtigfærgen.Flir-kameraet er blandt andet kendt for sin placering på amerikanske kamphelikoptere, hvor det særlige gyro-ophæng sikrer et helt roligt billede. Det betyder, at selv om der er bølgegang på Østersøen, kan mandskabet på broen af Express 5 hele tiden de op til fem kilometer frem igennem nattemørket.- Det giver selvfølgelig skibets besætning et ekstra lag sikkerhed, at de kan få øje på mulige objekter så langt ude foran skibet, også mens det er mørkt, siger Molslinjen's koordinerende kaptajn for Bornholmslinjen, Kasper Sommer.Express 5 bliver foreløbig den eneste af Molslinjens hurtigfærger, som udstyres med det særlige kamera. Express 5 forventes leveret til Bornholmslinjen i slutningen af 2022, hvorefter rejsen hjem mod Bornholm begynder.