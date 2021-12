Der var færre trafikdræbte i 2021 i mere end 90 år

Torsdag 23. december 2021 kl: 12:00

Af: Redaktionen

De foreløbige ulykkestal viser, at 135 personer blev dræbt, og 2.600 personer kom til skade i trafikken i år. 2021 tegner dermed til at sætte en positiv rekord på de danske veje. Der har ikke været så få trafikdræbte, siden ulykkesstatistikken startede i 1930.





- Nok er der tale om foreløbige tal, men alt tyder på, at den gode udvikling mod stadig færre trafikdræbte fortsætter. Noget skyldes givetvis, at vi har haft mindre trafik på grund af Corona, men udviklingen viser også, at vores politiske arbejde og arbejdet i Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen, hos Rådet for Sikker Trafik, i politiet og i alle andre organisationer og myndigheder, som arbejder med trafiksikkerhed, virker. Så det handler om at fortsætte og gøre endnu mere, så det her bliver dén udvikling, vi kommer til at se hvert eneste år, siger transportminister Benny Engelbrecht.





De foreløbige ulykkestal er baseret på et estimat, ud fra de ulykker der er rapporteret indtil nu, og hvad der forventes at ske resten af året.

Antallet af dræbte har også taget et markant dyk i forhold til 2020, hvor 163 personer mistede livet. Corona-restriktionerne medførte et større fald i trafikken i 2020 end i 2021.





Mindre trafik må ikke blive en sovepude

Corona-restriktioner har betydet, at danskerne især i starten af året har kørt færre kilometer i deres bil. I løbet af foråret steg trafikken, i takt med at restriktionerne blev udfaset. Det afspejler sig i ulykkestallene, hvor det største fald i dræbte og tilskadekomne var i starten af året.





Både 2020 og 2021 har vist, at når der sker store udsving i trafikken over kort tid, så påvirker det ulykkestallene. Men udviklingen de sidste 50 år viser tydeligt, at når der arbejdes målrettet med trafiksikkerhed, så kan antallet af dræbte og tilskadekomne bringes ned, selvom trafikken stiger.

For 50 år siden toppede antallet af trafikdræbte. I 1971 mistede 1.213 personer livet i trafikken. Siden er trafikken blevet mere end fordoblet, men antallet af trafikulykker er faldet markant. Det skyldes, at vejene hele tiden forbedres, og at bilerne er blevet mere sikre at køre i. Desuden er der over årene blevet indført en lang række trafiksikkerhedstiltag. Der er for eksempel kommet hastighedsgrænser, krav om sikkerhedssele i biler samt hjelm på motorcykel og knallert.





Der er tale om foreløbige tal, men det er alligevel ret sikkert, at antallet af trafikdræbte i 2021 bliver rekordlavt.



