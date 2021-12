Taxibranchen er hårdt ramt af ny nedlukning

Tirsdag 14. december 2021 kl: 13:00

Af: Redaktionen - Nedlukningen af nattelivet kommer på det værst tænkelige tidspunkt for taxabranchen, siger Trine Wollenberg til TV2Lorry. Hun er vicedirektør for Dansk Person Transport. Hun fortsætter:

- Vognmændene er meget, meget bekymrede. Vi er slet ikke tilbage på almindeligt niveau endnu, og det var i december, at omsætningen for alvor skulle køres ind. Det kommer jo ikke til at ske nu.







Ifølge hende er taxibranchen nu ramt af en trehovedet forhammer. Dels er nattelivet, diskoteker og natklubber lukket ned siden 10. december, dels skal serveringssteder lukke senest ved midnat. Derudover er rigtig mange julefrokoster blevet aflyst - både de arbejdsrelaterede og de private. Endelig er coronasmitten også skyld i generelt mindre juleselskabelighed.







Hos Københavns største taxiselskab holder man også vejret og foden på bremsen ved de nye fremtidsudsigter.- Det er et fag, som har været ekstremt hårdt ramt under corona, og det er der selvfølgelig en del vognmænd, der har bukket under for, og nogen har klaret sig igennem med skindet på næsen. Jeg var rigtig ked af at høre, de skulle rammes igen nu, siger Stefan Sommer, direktør hos Taxa 4x35 til TV 2 Lorry.





Problemerne med omsætningsnedgang i taxibranchen er de samme overalt i landet.



