Nye vej- og trafikprojekter får støtte

Mandag 13. december 2021 kl: 09:29

Af: Redaktionen

Land og by skal bindes bedre sammen, og der skal sikres bedre fremkommelighed i hele landet. Det er målet med puljen på 3,5 milliarder kroner, som partierne bag vejprojekterne i Infrastrukturplan 2035 har truffet beslutning om. Forligskredsen består af partierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.







Midlerne skal bruges på projekter uden for motorvejsnettet, og det kan derfor være mange forskelligartede projekter, der kan sættes i gang med midler fra puljen. Det er aftalt, at puljen udmøntes løbende, og i 2022 skal 75 millioner kroner bruges til at forbedre det øvrige statsvejnet.





Etablering af cykelsti frem til Nyt Aalborg Universitetshospital

Udbygning af samkørselsplads ved Th. Sauersvej, Aalborg

Etablering af stoppesteder på Hillerødmotorvejen v. Tingbjerg

Forbedring af den kollektive bustrafik langs statsveje

Udvidelse af vestlig samkørselsplads ved Sydmotorvejen ved Rønnede

Udvidelse af samkørselsplads ved Holbækmotorvejen, TSA 19 (Holbæk C)

Krydsombygning TSA 1 Hasselager V

Krydsombygninger på Universitetsboulevarden i Aalborg

Signalanlæg ved Odense SØ

Ombygning af rundkørsel ved Køgevej i Ringsted Kommune

Ombygning af rundkørsel ved Haslevvej i Ringsted Kommune

Ombygning TSA 55 Horsens N

Forbedring af frakørsel fra Lyngby Omfartsvej til Lyngbyvej ved Vintapperrampen

Ombygning af rundkørsel i Fredensborg By

Ombygning ved TSA 61 Taulov, Fredericia

Udbygning af Hadsund Landevej og krydsombygning, Aalborg

Ombygning TSA 50 Hørning, Aarhus

Ombygning TSA 75 Esbjerg N

Ny teknologi, herunder AI i trafiksignalanlæg ved rampeanlæg og på hovedveje samt indkøb af SRO-system

Krydsombygning ved TSA 36 Ringsted N

Håndtering af trængselsplet Ishøj-sammenfletningen ved TSA 27 Greve N

Pulje til etablering af fysiske byporte

Rastepladsudvidelser ved Harte N, Nørremark og Rønninge S

Partierne bag puljen er enige om, at nedenstående projekter, som Vejdirektoratet har indstillet, allerede fra næste år skal sættes i gang:





Det er Vejdirektoratet, der administrerer puljen.