Brancheforening peger på fremgang for de danske shipping- og havnevirksomheder

Lørdag 11. december 2021 kl: 10:00

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi ser fortsat et marked i vækst, og der er travlhed rigtig mange steder i branchen, siger Klaus G. Andersen, formand for DSHV og adm. dir. i Fredericia Shipping A/S.Ca. 60 procent har svaret, at markedets udvikling har været positivt de seneste tre måneder (fra ”lidt positivt” til ”meget positivt”). Og når yderligere en stor andel ligger på ”neutral” (ca. 15 procent), giver det en række konjunkturindikatorer, som er særdeles høje.Indikatorerne ligger således omkring 0,7 på en skala fra -3 til +3.- Fire ud af seks konjunkturindikatorer rammer det højeste niveau, siden vi begyndte målingerne i foråret 2020, siger Klaus G. Andersen og fortsætter:-Så der er tryk på kedlerne, og det ser ud til at fortsætte.Også indikatorerne for den nærmeste fremtid er særdeles positive – hele 75 procent af virksomhederne forventer f.eks. en positiv udvikling i godsmængderne i de kommende tre måneder.Konjunkturundersøgelsen viser også, at ikke færre end 40 procent af shipping- og havnevirksomhederne har manglet arbejdskraft inden for de seneste 3 måneder. Og de, der mangler, anfører i gennemsnit mangel på to faggrupper – primært ufaglærte og faglærte, men også elever og funktionærer.DSHV kommer i 2022 til at arbejde mere indgående med at fortælle om shipping- og havnebranchen som en attraktiv og international branche i fremdrift.Undersøgelsen er gennemført ved, at DSHV i perioden 25 november til 6. december 2021 har spurgt blandt foreningens 123 medlemsvirksomheder.