Danmark er genvalgt som medlem af Rådet i FN’s søfartsorganisation.

Lørdag 11. december 2021 kl: 08:00

Følgende medlemslande er valgt til IMO Council 2022-2023:

Fakta om IMO:

IMO er FN’s specialiserede agentur for søfart, som har til opgave at sætte globale standarder for maritim sikkerhed og miljøbeskyttelse af verdenshavene

IMO har 175 medlemslande. Heraf sidder 40 lande i IMO’s Råd, der kan betegnes som organisationens bestyrelse

Valg til Rådet afholdes hvert andet år under IMO’s generalforsamling. Danmark blev valgt ind første gang i 2001 og er siden da blevet genvalgt

Af: Redaktionen - Jeg er meget glad for, at Danmark er blevet genvalgt som medlem af Rådet. Det er vigtigt for os at være med der, hvor beslutninger om IMO's overordnede strategi træffes. Som en stærk søfartsnation kan vi bidrage til, at IMO forbliver det globale omdrejningspunkt, hvor skibsfartens nuværende og fremtidige udfordringer skal løses, siger Andreas Nordseth, der er direktør i Søfartsstyrelsen.Der var 48 kandidater til de 40 pladser i Rådet. Danmark stillede op til en plads i kategori C, hvor 20 ud af 27 kandidater blev valgt.Grækenland, Sydkorea, Japan, Rusland, Italien, Panama, Storbritannien, Kina, Norge, USA, U.A.E., Spanien, Canada, Frankrig, Brasilien, Tyskland, Nederlandene, Indien, Australien, Sverige, Singapore, Egypten, Cypern, Malta, Bahamas, Malaysia, Indonesien, Chile, Kenya, Saudi Arabien, Jamaica, Belgien, Marokko, Tyrkiet, Mexico, Filippinerne, Vanuatu, Qatar, Danmark og Thailand.