Arbejdet med ny særtransportbekendtgørelse er gået igang

Fredag 10. december 2021 kl: 19:00

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ifølge Færdselsstyrelsen er man åben for dialog i forbindelse med arbejdet og oplyser, at en forhøring er planlagt til perioden 1. til 15. marts og offentlig høring til 7. april til 5. maj 2022.Vognmandsorganisationen DTL's erfagruppe - DTL Kran Blok Erfa - har i det tidlige forår fremlagt en plan for vigtige tiltag til en ny bekendtgørelse om særtansporter.