Nyt kørekort-initiativ giver pote

Torsdag 9. december 2021 kl: 17:40

Om TEC:

TEC er en erhvervsskole fordelt på syv adresser i Region Hovedstaden

TEC har over 30 erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, EUX, 10. klasse og efteruddannelse til faglærte og ufaglærte

Hvert år gennemfører over 20.000 mennesker en uddannelse med fokus på erhvervsrettet dannelse og innovation via TEC

Af: Redaktionen Før skulle grundforløbet være afsluttet, og det gjorde det svært for virksomhederne at vurdere elevernes evner for at manøvre et køretøj.- Det er blevet lettere at afsætte eleverne, når de skal lave uddannelsesaftaler og i praktik. Før vi fik muligheden med at starte op på kørekort på grundforløbet, kunne vi stor setikke afsætte elevere uden kørekort, men det kan vi nu, med den nye kørekortordning, siger salgskonsulent Carsten Gulstad fra TEC.Lettere for virksomhederne at vurderer elevernes færdighederDet har været sådan indtil nu, at man først kunne begynde at tage sit kørekort efter endt grundforløb. Det har gjort det svært for virksomhederne at vurdere, om deres lærlinge besad de nødvendige færdigheder, der skulle til for at manøvrere et køretøj.Derfor har TEC lavet forsøgsordningen.Med forsøgsordningen kan op til fire dage af kørekortundervisningen på chauffør-, lager-, og lufthavnsuddannelserne flyttes fra hovedforløbet til Grundforløb 2. Den kørekortundervisning, der flyttes til grundforløbet, tilrettelægges som valgfag. Kørekortet færdiggør man på sit hovedforløb.