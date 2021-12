Norsk jernbaneoperatør kører ferske fisk med tog til Padborg

Fredag 3. december 2021 kl: 20:59

Af: Jesper Christensen CargoNet vil sammen med sine samarbejdspartnere sætte et tog på skinner, der med udgangspunkt i Narvik skal fragte ferske fisk fra Nordnorge til Padborg.Narvik ligger på 68 grader nordlig bredde. Afstanden mellem Narvik og Padborg, der ligger på 54 grader nordlig bredde, er dermed omkring 1.600 kilometer i lige linie.CargoNet, der peger på, at togløsningen vil kunne have omkring 700 ton ferske fisk pr. gangen. Det svarer til 28 lastvognstog, hvis de hver bliver lastet med 25 ton.





Når toget er kommet til Padborg og er blevet lettet for de ferske fisk, vil det blive lastet med eksempelvis kølegods, der er kommet til Padborg sydfra, og som skal videre til modtagere i Norge. Toget vil stoppe i Oslo, hvor kølegodset vil blive losset, hvorefter toget vil blive lastet med dagligvarer og andet gods til Nordnorge til en ny rundtur.







- Vi oplever, at dette produkt, som vi kalder ARE Seafood opfylder kriteriene for hurtig fremføring af godset samtidig med, at det giver effektiv udnyttelse af ressourcerne og med mindst mulig CO2-aftryk, siger Carl Fredrik Karlsen, der er kommerciel direktør i CargoNet.









- Når løsningen derudover bidrager til øget trafiksikkerhed, sttyrker norsk eksport og gør import af varer til Norge mere bæredygtig, mener vi, at vi kan tilbyde markedet en enklere og mere fremtidsrettet transportløsning end alternativerne, siger han.



CargoNet planlægger ti at begynde med tre ugentlige afgange med fersk fisk i løbet af 2022 ofr derefter at øge antallet til fem i takt med efterspørgslen og væksten i den norske eksport af ferske fisk og andet fra den norske fiskeindustri.







- Det her er noget, vi har arbejdet med igennem lang tid, og som branchen har snakket om i årevis. Vi oplever og tror på, at tiden er moden til sådan et tiltag godt hjulpet af chaufførmangel og et stadigt stærkere fokus og krav fra myndigheder og forbrugere i forhold ti bæredygtige løsninger, siger han videre og peger på, at en togforbindelse med fem ugenlige afgange vil gøre det ud for 10.000 lastbiltransporter og reducere CO2-udslippet fra transporten af godset mellem Narvik og Padborg med over 20.000 ton årligt.





Inden CargoNet sætter togforbindelsen på sin faste køreplan vil selskabet, der er ejet af den norske stat, gennemføre en testkørsel. Testtoget, som på kort tid blev fuldt booket, vil afgå fra Narvik sent fredag aften og ankomme til Padborg søndag formiddag.





- Vi ønsker med testtransporten at få erfaringer og se, hvordan det fungerer i praksis med det operationelle samarbejde med de involverede jernbaneaktører og kunder i alle de tre skandinaviske landene. I tillæg til at styrke godstransporten i Norge må vi også lykkes med at øge den internationale transport på bane til og fra Norge, som en del af det grønne skift i transportsektoren, siger Carl Fredrik Karlsen, som håber og tror på, at fiskeindustrien og transportbranchen vil være med til at skabe grundlag for satsingen, og at man fra myndighedernes side sikrer god tilgang til infrastruktur til denne form for fremtidsrettede transportløsninger over landegrænserne.





- De, der har behov for transport af ferske fisk fra Nord-Norge har nok mærket kapacitetsudfordringerne på deres egen krop den seneste tid. Vi ser, at godsmængderne vokser og at transportudbuddet opleves som en begrænsning. Videre er terminalkapaciteten på Østlandet mere end optaget som følge af øgede godsmængder og transportløsninger, som primært er baseret på Alnabru ved oslo som hub for videretransport, siger Eirik Flo, der er Director of Logistics hos Coast Seafood.







- Vi har længe ønsket os en togløsning med god frekvens og strategiske stoppesteder længer syd på end Oslo, som er konkurrancedygtig på pris og ledetider. Den nye løsningen til Padborg opfylder disse kriteriene, hvilket er en forudsetning, dersom vi skal lykkes med at overføre gods fra vej til bane og bidrage til det grønne skift. For os er det derfor en meget god nyhed. Vi var tidligt ude og bookede plads på toget, straks løsnigen blev kendt, siger Eirik Flo.





Transportvirksomheden Nor-log Thermo samarbejder aktivt med CargoNet for at tilbyde konkurrancedygtige transportløsninger med fokus på miljø og bæredygtighed.







- Når vi går ind i nye samarbejdsprojekter er fokuset at finde gode løsninger, som skaber en merværdi for vores kunder. På grund af manglende transportkapacitet i Nordnorge er behovet efter at finde nye løsninger vokset. Med det nye tog fra Nordnorge til Padborg får vi en velfungerende transport, som reducerer transportentiden og tilfører mere kapacitet. Ved at benytte tog vil vi kunne reducere antallet af vogntog på vejene, miljøaftryk og styrke vores kunders konkurrencekraft, siger Silje Steffensen, der er salgs- og markedssjef i Nor-Log Thermo AS.



