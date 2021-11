Ændringer i taxibekendtgørelsen er sendt i høring

Torsdag 25. november 2021 kl: 13:11

Af: Redaktionen I bekendtgørelsesudkastet foretages der med afsæt i lovforslaget ændringer vedrørende sprogkrav, dokumentation til brug for tilsyn og dispensation fra tidspunktet for opfyldelsen af taxilovens paragraf 10 om løn- og arbejdsvilkår.Ændringerne forudsætter, at lovforslaget vedtages og træder i kraft med virkning fra lørdag 1. januar 2022.Herudover ønsker Færdselsstyrelsen at præcisere en række bestemmelser i taxibekendtgørelsen. Det gælder eksempelvis, hvilke oplysninger Færdselsstyrelsen kan indhente fra politiet og skatteforvaltningen til brug ved bedømmelsen af taxilovens krav til vandel, god skik og gæld til det offentlige.Herudover præciseres kørselskontorets pligter og strafbestemmelsen, og der foretages ændringer i helbredskravene i taxibekendtgørelsens bilag 1.

Interesserede kan læse mere om udkastet til den nye bekendtgørelse på Høringsportalen her:







Høringsfristen er fredag 3. december 2021 og bekendtgørelsen forventes at træde i kraft lørdag 1. januar 2022.Interesserede kan læse mere om udkastet til den nye bekendtgørelse på Høringsportalen

