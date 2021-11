Ny praksis for dokumentation af egenkapital skal mindske sagbehandlingstid

Torsdag 25. november 2021 kl: 12:21

Af: Redaktionen Virksomheder skal dokumentere et egenkapitalskrav, når de ansøger om tilladelser til godskørsel for fremmed regning i lastbil eller varebil, ansøger om tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i bus samt ansøger om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport i bil. Den ændrede praksis hos Færdselsstyrelsen, der står for udstedelsen af de ovennævnte tilladelser, forklarer, at praksisændringen betyder, at ansøgere fremover skal kunne dokumentere egenkapitalskravet allerede ved ansøgningstidspunktet.Egenkapitalskravet har hidtil været et af de sidste sagsskridt i forbindelse med sagsbehandlingen. Ansøgere har derfor ikke skullet have dokumentationen for egenkapitalskravet klar ved ansøgningstidspunktet.Den nye praksis betyder, at ansøgningen ikke vil blive sagsbehandlet, før dokumentationen for egenkapitalskravet er indsendt. Færdselsstyrelsen forventer, at praksisændringen vil mindske sagsbehandlingstiden for ansøgninger om tilladelser.Praksisændringen træder i kraft 15. december i år.De ansøgninger, der er indgivet og taget under behandling inden 15. december, bliver viderebehandlet efter den tidligere praksis. Ansøgninger indsendt inden 15. december, men som først tages under behandling efter 15. december, vil følge den nye praksis.