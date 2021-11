Piratangreb viser fregattens nødvendighed

REDERIORGANISATION EFTER ILDKAMP MELLEM PIRATER OG FRØMANDSKORPSET:

Torsdag 25. november 2021 kl: 11:34

Af: Redaktionen Den danske fregat Esbern Snares kom i aktion onsdag i Guineabugten, hvortil den ankom efter afsejlingen fra Danmark 24. oktober.Besætningen på fregatten reagerede onsdag på efterretninger om forhøjet risiko for pirateri i farvandet syd for Nigeria.



Efter at have observeret en mistænkelig motorbåd med otte mand ombord blev Frømandskorpset sendt afsted i en hurtiggående RHIB-båd.

Efter at have afgivet varselsskud blev Frømandskorpset beskudt og de danske soldater besvarede ilden og ramte fem pirater, hvoraf fire af piraterne afgik ved døden. En blev såret.





- Jeg er dybt taknemmelig over, at det lykkedes at stoppe piraterne i tide, og at vores udsendte på Esbern Snare har gjort det, de er sat i verden for, og passet på besætningerne om bord på vores handelsskibe, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.





Anne H. Steffensen er i øjeblikket i Ghana, hvor hun er inviteret med af statsministeren til at besøge de udsendte på Esbern Snare. Besøget er dog blevet aflyst torsdag efter onsdagens episode.





- Vi har hele tiden sagt, at Guineabugten er verdens farligste farvand, og episoden i går sætter streg under, at det ikke er for sjov, vi er her. Der er i den grad brug for Danmarks indsats, og selvom det kan lyde hårdt at sige, så kommer pirateri med en pris, siger Anne H. Steffensen.





© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.