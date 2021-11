Tysk-fransk varebil bliver kåret som Van of the Year 2022

Tirsdag 23. november 2021 kl: 13:55

Renault Kangoo, som er den anden vinder af Van of the Year 2022. Varebilen udmærker sig med en meget bred sidedør.



Af: Jesper Christensen - Vi er utrolig stolte af at kunne kalde Citan årets varebil Europa 2022, for titlen bekræfter os i, at høj funktionalitet, fremragende komfort og gedigen kvalitet er dyder, der aldrig går af mode. Det er også det billede, der tegner sig ude hos vores forhandlere, som melder om stor interesse for Citan i erhvervssegmentet, siger salgschef hos Mercedes-Benz Vans i Danmark, Louise Klink Raaschou.I alt 14 nye modeller fra 11 producenter var med i opløbet, og selvom Citan deler førstepladsen med Renault Kangoo, fremhæves især det særlige MBUX- infotainmentsystem som en afgørende faktor for valget af Mercedes-Benz Citan som Van of the Year 2022.