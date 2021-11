Vognmand ruller ud og hejser med nyt seks-akslet vogntog

Tirsdag 23. november 2021 kl: 11:30

Af: Redaktionen Forvognen - en tre-akslet Volvo FM 500 6X2 . er opbygget med et Sawo-wirehejs model CLF326S-3W, der har en optrækskapacitet på 20 ton med én optrækshastighed.Forvognen er monteret med en hydraulisk udskydelig sakse-kofanger med følere tilsluttet hejsets hydraulik således, at hejset ikke kan tippe, uden at kofangeren er kørt ud.Den tre-akslede Nopa-kærre af typen KTH240, der hører til forvognen, er opbygget med et Sawo CLF432S-3W tre-vejs wirehejs med en ophaler- og tipkapacitet på 27 ton. Der er manuel udskydelig kofanger på kærren.