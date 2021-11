Partier til højre i Folketinget kæmper stadig for 11 kg-regel i Godskørselsloven

Mandag 22. november 2021 kl: 12:30

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen I denne artikel sætter vi fokus på ændringen af Godskørselsloven, når det gælder godstransport med varebiler.Under førstebehandlingen pegede ordfører fra blandt anden Venstre og Konservative på, at de ikke kunne støtte S-Regeringens forslag, når det gælder 11 kg-reglen, som bliver bakket op af eksempelvis vognmandsorganisationen DTL, som organiserer en række varebilsvognmænd.Konservatives Niels Flemming Hansen pegede under behandlingen på, at ikke nogen kan være i tvivl om, at som forslaget ligger i øjeblikket, kan Konservative ikke støtte det.Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen pegede på, at partiet ikke kan støtte en afskaffelse af 11 kg-reglen. Han pegede også på, at Radikale og Nye Borgerlige sammen med Venstre vil støtte en opdeling af lovforslaget - så de kan stemme imod afskaffelsen af 11 kg-reglen.Partier i højre side af Folketinget pegede på, at en afskaffelse af 11 kg-reglen efter deres opfattelse vil øge manglen på chauffører og indføre en øget regulering.- Hvis man afskaffer 11-kilosreglen, er det jo noget, der bl.a. rammer aviser, reklameordninger, pizzaudbringning, pakker m.v., altså det, man kan kalde småtingskørsel, og det synes vi fra Venstres side er en rigtig dårlig idé. Der er ingen tvivl om, at det vil komme til at koste branchen store summer, fremførte Kristian Pihl Lorentzen, som pegede på, at det må være relativt enkelt at kontrollere, om en pakke vejer over 11 kg eller under 11 kg.Holdningerne fra Venstre og Konservative blev modsagt af ordførerne fra SF og Enhedslisten - og af transportminister Benny Engelbrecht, som fremhævede, at 11 kg-reglen i praksis ingen effekt har og ikke kan kontrolleres.- Og jeg kan så også allerede nu, for ikke at ødelægge nogens forventninger, sige, at jeg endnu har til gode at se pizzaleverancer foretaget med varebiler over 2.500 kg. Det er også sådan, at det stadig væk er en gåde for mig, hvor man i landet skulle lave avisdistribution med biler, der vejer over 2.500 kg.Benny Engelbrecht afsluttede med at sige, at han havde konstateret, at mange har anvendt arbejdsmiljø som et argument for 11 kg-reglen.- Jeg har godt nok set mange chauffører, som har adskillige pakker med sig, som vejede lige deromkring 10,9 kg, og så er man jo ligesom lige vidt, hvis man slæber rundt på den samme mængde gods, men bare med flere pakker. Så jeg tror, at det også er et lidt dårligt argument, lød det fra transportministeren.Dansk Folkeparti, der som eksempelvis Venstre, Konservative og Nye Borgerlige hører til i højre side af Folketinget, har tidligere sagt, at partiet er positivt indstillet over for forslaget om at lade 11 kg-reglen udgå.Interesserede kan læse et referat fra Folketingets førstebehandling af Lovforslag L 62(Tidspunktet er angivet til 16:30 og frem, så man skal rulle et godt stykke ned på siden:Høringssvarene kan ses