Den nye stamme i Renault Trucks' kamp om danske kunder er en ny ratstamme

Fredag 12. november 2021





Derfor blev det til en testtur med hævet bogie og fokus på kørekomfort og kørsel uden læs. Men det var også ok, for testruten var hverken ikke speciel lang eller bakket, men derimod snoet med mange skarpe sving, rundkørsler og et smukt efterårsklædt landskab.





Venstrehåndsarbejde er let arbejde

Claus Rielland, der er Commercial Manager Renault Trucks i Danmark, havde forud for testturen fremhævet den nye ratstamme som noget helt særligt, og noget, chauffører havde efterlyst.





Så spørgsmålet var, om vi kunne og ville give ham ret. Derfor var det med en smule spænding og skepsis, at vi satte os bag rattet og trådte på udløserknappen i bunden med venstre fod for at udløse låsen på ratstammen, der bliver styret af udløserknappen og to luftcylindre - ikke med elektriske finurligheder.





DTL's konsulent og lastbiljournalist Finn Bjerremand har taget fat i rattet, der kroner den nye ratstamme med to led til justering.



Vi må give ham og de andre Renault-folk ret. Ratstammen er noget helt for sig selv. For ud over at den kan justeres i højde, som i alle andre lastbiler, og i rathældningen som i alle andre lastbiler, kan ratstammen knække endnu en gang helt oppe under rattet, hvilket gør det meget svært at finde en indstilling, der ikke passer og gør kørslen komfortabel. I grader kan ratstammen få en hældning på 60 grader - med det ekstra knæk kan rattet vippes en smule tilbage, hvis man synes.





Vi kunne med tilfredshed konstatere, at vi rattet ikke skyggede for overblikket over instrumenteringen.





Så vi kunne anerkende Claus Rielands udmelding allerede inden, vi med hævet bogie kørte ud af hallen i Volvo Truck Center, som var udgangspunkt for dagens arrangement, for at nyde turen højt oppe fra førerpladsen i den fabriksnye tre-akslede trækker med en 13-liters veltrimmet Euro 6-motor med 520 hk.





Og så kunne vi også ret hurtigt konstatere, at kørekomforten med hævet bogie og tom trailer fulgte vejen uden slinger.





Turen gennem små rundkørsler og skarpe sving gav også et indtryk af en præcis styring uden mærkbare stød fra ujævnheder i vejen. Om Renault Trucks har fået samme styretøj som Volvo-lastbiler - Volvo Dynamic Steering?

Nej, sagde Lars Herslund fra Renault Trucks' salgshold i Jylland, og som var med på turen.





Af: Jesper Christensen Under den prøvetur, som Renault Trucks havde inviteret til fredag 12. november, fik vi her på transportnyhederne.dk mulighed for at tage rattet i egen hånd og styre ud på en tur ad smalle veje i landskabet omkring Taastrup og Hedehusene i en tre-akslet Renault T 520-trækker spændt for en tre-akslet tanktrailer - dog og desværre med tom tank. Men det havde ikke været muligt af finde en præsentabel trailer, som kunne have fået et par og tyve ton betonklodser sat på bunden, så det var blevet til blanke tanktrailer uden læs, som Renault Trucks havde fået lov til at låne en dags tid, inden de skulle leveres i Sverige.



Derudover er der indbygget en støddæmper i ratstammen, der lægger en dæmper på, hvor meget ujævnheder i vejen skal slå i gennem i hænderne på chaufføren.





Behageligt, let og problemfrit - venstrehåndsarbejde fjernet for eventuelle negative undertoner.





Og så skulle vi også lige prøve at køre baglæns...

Da vi kom hjem på pladsen ved Volvo Truck Center Taastrup måtte vi bare sætte trækkeren i bakgear og uden stop bakke fra indkørslen og om bag bygning, som vi så havde på venstre hånd. Set fra førerpladsen med kig i sidespejlene var det en en enkelt manøvre, der kun gik baglæns.





Vi følger denne artikel op med andre nyheder om de nye T-modeller fra Renault Trucks, som kan leveres med en 13-liters motor med turbo-compound, der øger drejningsmomentet uden, at man skal op i motorstørrelse. Og en optimering af aerodynamikken og drivlinen i øvrigt, der vil kunne forbedre brændstoføkonomien med fire procent i en bil med en standardmotor. I en bil med turbo-compoundmotor vil man ifølge Renault Trucks kunne køre en forbedring på yderlige 6 procent hjem.









