174 mennesker blev anholdt gennem et internationalt samarbejde mod grænseoverskridende kriminalitet

Fredag 12. november 2021 kl: 16:32

Fakta om den internationale politiaktion:

Den internationale indsats blev ledet af Europol inden for rammerne af EMPACT (the European Multidisciplinary Platform Against Criminal Treats), der er et EU-projekt, hvor medlemslandene samarbejder om bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet

Deltagerlande var: Belgien, Cypern, Danmark, Frankrig, Grækenland, Litauen, Nederlandene, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Spanien, Sverige, Tyskland, Østrig, Albanien og Serbien

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Under den international Europol-indsats mod omrejsende kriminelle, der blev gennemført under navnet "Operation Trivium", var det danske politi UKA Vest's analyseafdeling GrænseAnalyseTeam tilstede i Europol's operationsrum sammen med de øvrige deltagerlande. Kontrollerne i Danmark resulterede i fem anholdelser - fire omrejsende kriminelle og en narkosmugler.- At gennemføre indsatser i samarbejde med andre EU-lande giver et godt udbytte. Vi kan på den måde meget effektivt følge de organiserede kriminelle i deres grænseoverskridende kriminalitet, siger leder af UKA Vest politiinspektør Brian Fussing.Udover at pågribe og retsforfølge kriminelle fokusererede den tre dage lange aktion også på at skabe et bedre billede af den grænseoverskridende kriminalitet og dele efterretninger mellem de deltagende lande og Europol.- Vi kan hente meget viden på tværs af grænserne. Aktioner som denne viser, at internationalt samarbejde er en vigtig brik i bekæmpelse af den grænseoveskridende kriminalitet, siger Brian Fussing.