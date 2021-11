Horsens-vognmand har taget messe-bil med 100 tm-kran i brug

Fredag 12. november 2021 kl: 07:34

Af: Redaktionen Kranen på Arthur Andersen Transport ApS' nye fire-akslede forvogn er en Hiab X-HiPro 1058 E-8 kran monteret med Jib 150X-6.Både kran og flyjib er udstyret med to ekstra ventilsektioner til kørsel med grab - både med og uden jib monteret. Kranen er yderligere leveret med et to-tons Huab-spil med en 60 meter lang wire.Funktionerne på kran, jib og spil kan alle betjenes fra den medfølgende CombiDrive-fjernstyring med otte håndtag.For at opnå den ønskede kapacitet, er der monteret ekstra støttebensbom i bagenden.Mellem lastbilens førerhus og kranen har Sawo monteret et lad på 5,7 meter med stål-forsmæk. I ladkanten er der lavet surringsøjer. Derudover er der mulighed for surring under ladbunden.Det er første gang Arthur Andersen Transport ApS har fået en Hiab-kran i 100 tonmeter-klassen. Virksomheden har i forvejen to Effer-kraner i henholdsvis 140- og 180 tonmeter klassen.